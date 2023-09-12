«Чтобы деньги на ветер не бросать»: Анатолий Локоть потребовал закончить ремонт дорог до снега

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал ускорить ремонт дорог. По словам главы города, все работы необходимо завершить до конца сентября — первой декады октября. Об этом мэр сообщил на аппаратном совещании с главами районов и руководителями подразделений.
Как рассказал Константин Васильев, начальник департамента транспорта, сейчас в городе ремонтируют дороги, наносят разметку и устраняют гарантийные замечания. Всего эксперты выявили более 400 недочетов, устранили около 300, по словам начальника департамента, это 65%.
Анатолий Локоть на это ответил, что такой уровень к концу летнего сезона — низкий. Он потребовал ускорить работы, применять санкции к подрядчикам по договору и обратить внимание на качество дорожной разметки.
— Уже должно быть все выполнено. Судя по долговременным прогнозам, в октябре ожидается установление снежного покрова. Ставлю задачу по всем нашим контрактам укладываться до конца сентября, максимум до первой декады октября. В снег никто работать не позволит, чтобы деньги на ветер не бросать.
Ранее синоптики рассказали НГС, что первый снег может пойти в Новосибирской области уже в конце месяца. Специалисты прогнозируют его на 28, 29, 30 сентября.