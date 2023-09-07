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Штормовое предупреждение: к Новосибирской области приближаются заморозки до -2 градусов

Синоптики объяснили, ждать ли первый снег

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Заморозки обещают на этих выходных

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В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются первые заморозки. В Западно-Сибирском метеоцентре НГС сообщили, что температура может опуститься до -2 градусов.

— Выпустили штормовое предупреждение. Заморозки преимущественно в 2-сантиметровом слое, в травостое, в воздухе мы пока не предполагаем. В воздухе будет +2...+7 градусов, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Заморозки прогнозируют на 8, 9 и 10 сентября. Как уточнили синоптики, первый снег может пойти в Новосибирской области уже в конце месяца.

— В уточненном прогнозе на сентябрь в конце месяца на последние числа прогнозировалась волна холода. Она может сместиться: быть пораньше или попозже. Предполагались осадки с мокрым снегом примерно на 28, 29, 30 сентября. Но как поведет себя волна холода — пока непонятно. У прогноза на месяц не такая высокая оправданность, — отметила Наталья

До середины месяца будет сохраняться умеренно теплая погода. Среднесуточная температура будет выше нормы на 2–3 градуса.

В Новосибирске по данным Яндкес.Погоды до конца месяца снег не обещают.

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Во второй декаде сентября синоптики Новосибирского гидрометцентра ожидают короткое бабье лето в городе. Температура, по данным специалистов, может подняться до +25 градусов, но ненадолго.

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