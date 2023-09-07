Штормовое предупреждение: к Новосибирской области приближаются заморозки до -2 градусов

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются первые заморозки. В Западно-Сибирском метеоцентре НГС сообщили, что температура может опуститься до -2 градусов.

— Выпустили штормовое предупреждение. Заморозки преимущественно в 2-сантиметровом слое, в травостое, в воздухе мы пока не предполагаем. В воздухе будет +2...+7 градусов, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.