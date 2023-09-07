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До +25 градусов: какое бабье лето Новосибирску прогнозируют синоптики

По данным специалистов, в городе станет теплее, но ненадолго

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В городе скоро может стать теплее

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Синоптики Новосибирского гидрометцентра ожидают короткое бабье лето в городе. Температура, по данным специалистов, может подняться до +25 градусов, но ненадолго.

— Мы видели по уточненному месячному прогнозу, что во второй декаде сентября, примерно 14 — 15 числа должно быть улучшение погоды, повышение максимальной температуры воздуха. Отмечали температуру от +20 до +25 градусов. Сейчас видно, что будет повышение температуры после низкого фона, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Наталья Кичанова добавила, что с 9 сентября прекратятся осадки и будет больше солнца. В дневные часы синоптики ожидают потепление до +17... +22 градусов.

— Перестройка происходит быстро, тепло придет буквально на три дня, — предварительно рассказала специалист.

Более подробный прогноз синоптики смогут дать в начале второй декады.

В ближайшие дни в пригороде Новосибирска похолодает до +5 градусов, в городе сохранятся дожди и прохладная погода.

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