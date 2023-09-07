До +25 градусов: какое бабье лето Новосибирску прогнозируют синоптики

Синоптики Новосибирского гидрометцентра ожидают короткое бабье лето в городе. Температура, по данным специалистов, может подняться до +25 градусов, но ненадолго.



— Мы видели по уточненному месячному прогнозу, что во второй декаде сентября, примерно 14 — 15 числа должно быть улучшение погоды, повышение максимальной температуры воздуха. Отмечали температуру от +20 до +25 градусов. Сейчас видно, что будет повышение температуры после низкого фона, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.