В пригороде Новосибирска похолодает до +5 градусов — дождливый прогноз на три дня

В Новосибирске в ближайшие три дня сохранится неприятная, холодная погода и дожди. Об этом рассказали НГС в «Западно-Сибирском УГМС».
— У нас будет прохладно, уже взошла прохладная воздушная масса. По городу в предстоящую ночь сохранится небольшой дождь местами, а днем ожидаем уже повсеместно дождь, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Ночью, 7 сентября, прогнозируют местами небольшой дождь, днем этого же дня осадки будут повсеместно. В ночные часы температура опустится до +7 ... +9 градусов, днем до +14 ... +16 градусов. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный 3-8 м/с.
8 сентября, в пятницу, ожидают небольшой дождь. Ночью температура будет также +7 ... +9 градусов, днем +15 ... +17 градусов. Ветер будет западный 2-7 м/с.
В субботу, 9 сентября, ночью температура также сохранится +7 ... +9 градусов, в пригороде опустится до +4 ... +6 градусов. Днем же температура поднимется до +17 ... +19 градусов. Ветер ожидают западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Ночью местами сохранится небольшой дождь, днем осадки не ожидают.
Ранее синоптики рассказали о том, что во второй декаде декабря ожидается бабье лето, но сначала придут заморозки.