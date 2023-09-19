Дожди и заморозки до -2 градусов: какая погода ждет новосибирцев в третьей декаде сентября

В третьей декаде сентября в Новосибирске ожидается похолодание, а по области заморозки до -2 градусов.
— Получили уточненный прогноз гидрометцентра. В период до 22 сентября температура ожидается в пределах +16...+18 градусов, среднесуточная +12...+14 градусов, выше нормы на 2–4 градуса. Но в период с 23 по 27 сентября ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности и понижением температуры ночью до +2...+4 градусов, днем не выше +8...+12 градусов, — сообщил Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска на аппаратном совещании при мэре.
Среднесуточная температура в Новосибирске будет +6...+9 градусов, что ниже нормы на 1–2 градуса. Поэтому отопительный сезон решили начать уже с 21 сентября, но в жилых домах тепло появится только с 25 сентября.
«Западно-Сибирское УГМС» сообщает так же, что в конце третьей декады сентября в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2... +3 градусов, днем до +7...+12 градусов.
В Новосибирске дома могут подключить к теплу до официального решения мэрии о начале отопительного сезона. В СГК объяснили как.