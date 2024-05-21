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Город В Новосибирске ищут поставщика 134 машин для медиков — за них заплатят 188 миллионов рублей

В Новосибирске ищут поставщика 134 машин для медиков — за них заплатят 188 миллионов рублей

Все машины должны быть поставлены до 28 февраля 2025 года

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Все автомобили должны быть произведены не ранее 2023 года

В Новосибирске ищут подрядчика на поставку 134 машин для нужд ГБУ НСО «Медтранс». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение новосибирской области «Управление контрактной системы».

Из документации закупки следует, что подрядчик должен организовать поставку 90 автомобилей марки Niva, 34 автомобилей Lada, 10 машин марки Lada Vesta. Машины должны иметь бензиновый двигатель, механическую коробку передач, иметь комплект зимних шин. Все автомобили должны быть произведены не ранее 2023 года.

Поставить все автомобили необходимо в период с 10 января до 28 февраля 2025 года. Закупка опубликована 16 мая, срок окончания приема заявок — 24 мая.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на поставку 173 санитарных машин. За них готовы заплатить 344 миллиона рублей.

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Новосибирск Автомобили Медицина
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