Выслеживали с центра города: сибирячка с подельником напала на школьника в Сочи — видео

Сотрудники полиции задержали жительницу Новосибирска в Сочи по подозрению в ограблении 18-летнего подростка. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 20 мая. В полицию обратилась мать 18-летнего юноши, которая рассказала, что на остановке общественного транспорта неизвестные мужчина и женщина отобрали у парня сумку с вещами и телефоном.

— Злоумышленники наблюдали за школьником и шли за ним из центра города до микрорайона Мамайка. Дождавшись, когда рядом с молодым человеком никого не будет, мужчина схватил его и удерживал, а сообщница забрала сумку. Сняв с потерпевшего кепку, нападавшие скрылись, — говорится в сообщении полиции.

