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Криминал Выслеживали с центра города: сибирячка с подельником напала на школьника в Сочи — видео

Выслеживали с центра города: сибирячка с подельником напала на школьника в Сочи — видео

За грабеж жительнице Новосибирска грозит семь лет колонии

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Добычей пары налетчиков стала кепка и мобильный телефон

Сотрудники полиции задержали жительницу Новосибирска в Сочи по подозрению в ограблении 18-летнего подростка. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 20 мая. В полицию обратилась мать 18-летнего юноши, которая рассказала, что на остановке общественного транспорта неизвестные мужчина и женщина отобрали у парня сумку с вещами и телефоном.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.

— Злоумышленники наблюдали за школьником и шли за ним из центра города до микрорайона Мамайка. Дождавшись, когда рядом с молодым человеком никого не будет, мужчина схватил его и удерживал, а сообщница забрала сумку. Сняв с потерпевшего кепку, нападавшие скрылись, — говорится в сообщении полиции.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались 32-летний житель Саратова и 39-летняя жительница Новосибирска. У них изъяли похищенный телефон и вернули юноше.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч.2 ст. 161 УК РФ). Сибирячке и ее подельнику грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Волгограде была задержана банда лжегазовщиков, которая грабила пенсионеров. Среди подозреваемых оказались два жителя Новосибирска.

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Новосибирск Краснодарский край Сочи МВД Грабеж
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