Банда лжегазовщиков грабила пенсионеров в Волгограде — среди подозреваемых два новосибирца

Они украли более 250 тысяч рублей Источник: МВД по Волгоградской области











В Волгограде 88-летний пенсионер дважды стал жертвой одних и тех преступников, которые проникали в его дом под видом электриков и газовиков. Как сообщили в областном МВД, к пожилому мужчине наведались два уроженца Новосибирска и волгоградец.



— В апреле прошлого года троица приходила к нему в квартиру под видом работников энергосбытовой компании. Пока один из злоумышленников якобы осматривал электропроводку, его подельники нашли в шкафу 39 800 рублей и похитили наличность. На этот раз они похитили 18 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Источник: МВД по Волгоградской области

Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин в возрасте 35, 39 и 28 лет. Уже установлена их причастность к шести кражам. Общий ущерб потерпевшим составил более четверти миллиона рублей.



Возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража». Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к другим преступлениям.

