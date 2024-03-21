НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

1 м/c,

зап.

 752мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

СРОЧНО

Суд над Никитой Кологривым — видеохроника

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Похождения Кологривого
Дома, о которых все говорят
Скандалы министра Архипова
Доступное протезирование зубов
Бросила работу ради сыров
Необычная мастерская
Тонкости русского языка
НГС в Telegram
Криминал

Банда лжегазовщиков грабила пенсионеров в Волгограде — среди подозреваемых два новосибирца

К одному из пожилых людей преступники наведались дважды

348
8 комментариев
Они украли более 250 тысяч рублей

В Волгограде 88-летний пенсионер дважды стал жертвой одних и тех преступников, которые проникали в его дом под видом электриков и газовиков. Как сообщили в областном МВД, к пожилому мужчине наведались два уроженца Новосибирска и волгоградец.

— В апреле прошлого года троица приходила к нему в квартиру под видом работников энергосбытовой компании. Пока один из злоумышленников якобы осматривал электропроводку, его подельники нашли в шкафу 39 800 рублей и похитили наличность. На этот раз они похитили 18 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин в возрасте 35, 39 и 28 лет. Уже установлена их причастность к шести кражам. Общий ущерб потерпевшим составил более четверти миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража». Подозреваемые заключены под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к другим преступлениям.

Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что две девушки ограбили пенсионеров. Женщины представлялись сотрудницами «Энергосбыта».

ПО ТЕМЕ
Ограбили Пенсионеры Волгоград Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна, 46

Марат, 44

Станислав, 50

Владимир, 61

Светлана, 39

Василий, 59

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление