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СрочноВ Новосибирске толпа подростков напала на прохожих
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«Представились сотрудниками Энергосбыта»: две женщины ограбили пенсионеров в Новосибирске

Инцидент произошел на Высоцкого, 11

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Полиция начала проверку

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что две девушки ограбили пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Информация по выявленной публикации зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка, — пояснили в МВД.

Сообщение о том, что две неизвестные женщины обманом похитили сбережения пожилой супружеской пары, появилось в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск». Как говорится в посте, инцидент произошел 20 января на Высоцкого, 11.

— Две молодые особы, представившись сотрудниками Энергосбыта, ограбили супружескую пару пенсионеров. Пока одна дама «занималась» подписанием договора «втюхали» пожарную сигнализацию с хозяином дома, вторая украла все сбережения, включая пенсию у его супруги, которая в тот момент отсчитывала деньги. Бабушка плохо видящая и плохо слышащая. Этим и воспользовались мошенники. После юные аферистки успешно ретировались, — говорится в посте.

Ранее 23-летний житель Новосибирска обвинил таксиста в том, что тот ограбил его возле дома на улице Гаранина.

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ОграбилиПенсионерыНовосибирск
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