«Представились сотрудниками Энергосбыта»: две женщины ограбили пенсионеров в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что две девушки ограбили пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



— Информация по выявленной публикации зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка, — пояснили в МВД.

