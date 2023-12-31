«Мог забрать 40 тысяч и телефон». В Новосибирске водителя обвиняют в том, что он ударил и ограбил попутчика — видео

23-летний житель Новосибирска обвинил попутного таксиста в том, что тот ограбил его возле дома на улице Гаранина. 30 декабря потерпевший написал заявление с жалобой на случившееся в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
По версии полиции, конфликт произошел в ночное время, когда таксист на «Ладе» подвозил сибиряка с корпоратива. На записи с камер видно, как некий мужчина выходит из автомобиля с водительской стороны, открывает дверь пассажиру, наносит ему удар, а затем — когда тот падает в снег — перебирает руками его одежду.
По информации ведомства, таксист, попавший на видео, мог похитить у новосибирца телефон и 40 тысяч рублей.
После того, как поступило заявление, нарядам полиции передали ориентировку на автомобиль. Вскоре после этого на улице Хилокской был задержан 26-летний подозреваемый. До выяснения обстоятельств его доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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