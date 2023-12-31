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«Мог забрать 40 тысяч и телефон». В Новосибирске водителя обвиняют в том, что он ударил и ограбил попутчика — видео

Подозреваемого задержали до выяснения обстоятельств

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В Новосибирске задержали водителя, который подозревается в ограблении пассажира

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23-летний житель Новосибирска обвинил попутного таксиста в том, что тот ограбил его возле дома на улице Гаранина. 30 декабря потерпевший написал заявление с жалобой на случившееся в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По версии полиции, конфликт произошел в ночное время, когда таксист на «Ладе» подвозил сибиряка с корпоратива. На записи с камер видно, как некий мужчина выходит из автомобиля с водительской стороны, открывает дверь пассажиру, наносит ему удар, а затем — когда тот падает в снег — перебирает руками его одежду.

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Судя по записям с камер видеонаблюдения, водитель скрылся с места

Видео: Пресс-служба ГУ МВД Новосибирской области

По информации ведомства, таксист, попавший на видео, мог похитить у новосибирца телефон и 40 тысяч рублей.

После того, как поступило заявление, нарядам полиции передали ориентировку на автомобиль. Вскоре после этого на улице Хилокской был задержан 26-летний подозреваемый. До выяснения обстоятельств его доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в сети заявили о нападении на прохожего в Кировском районе.

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