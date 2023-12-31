«Мог забрать 40 тысяч и телефон». В Новосибирске водителя обвиняют в том, что он ударил и ограбил попутчика — видео

По версии полиции, конфликт произошел в ночное время, когда таксист на «Ладе» подвозил сибиряка с корпоратива. На записи с камер видно, как некий мужчина выходит из автомобиля с водительской стороны, открывает дверь пассажиру, наносит ему удар, а затем — когда тот падает в снег — перебирает руками его одежду.

