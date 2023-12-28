В сети заявили о нападении на прохожего в Кировском районе

В Новосибирске сообщили о нападении неизвестного на прохожего. Конфликт якобы произошел в Кировском районе.
Видеозапись потасовки опубликовали в одном из телеграм-каналов страны. В нем утверждают, что инцидент произошел на улице Покрышкина, неизвестный якобы избил сибиряка. Кадры появились в соцсетях 23 декабря.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что заявления и сообщения по данному факту ранее не поступали в полицию. Специалисты ведомства проводят проверку.
— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и участники произошедшего устанавливаются.
Накануне в соцсетях сообщили, что в аэропорту Толмачево в Новосибирске подрались двое мужчин. Конфликт сиибряков попал на видео.