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«Че ты, иди сюда»: мужчины подрались в зоне выдачи багажа в новосибирском аэропорту

Часть потасовки попала на видео

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Конфликт произошел 26 декабря утром

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В новосибирском аэропорту Толмачево в зоне выдачи багажа подрались двое мужчин. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте со ссылкой на очевидца сообщается, что драка произошла в восемь утра. Один из мужчин был в крови, из-за чего произошла драка — неизвестно. На кадрах видно, что лицо одного из дерущихся действительно разбито, участники потасовки сначала несколько раз ударяют друг друга, после расходятся, тогда один из них произносит фразу: «Че ты, иди сюда».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Часть потасовки попала на видео

Видео: «Инцидент Новосибирск», vk.com

В управлении на транспорте МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится проверку, сообщений в полицию не поступало, участники драки в медпункт не обращались.

Недавно новый терминал новосибирского аэропорта окутал пар. Он появился из-за выхода из строя тепловой завесы.

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