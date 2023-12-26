«Че ты, иди сюда»: мужчины подрались в зоне выдачи багажа в новосибирском аэропорту

В новосибирском аэропорту Толмачево в зоне выдачи багажа подрались двое мужчин. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
В посте со ссылкой на очевидца сообщается, что драка произошла в восемь утра. Один из мужчин был в крови, из-за чего произошла драка — неизвестно. На кадрах видно, что лицо одного из дерущихся действительно разбито, участники потасовки сначала несколько раз ударяют друг друга, после расходятся, тогда один из них произносит фразу: «Че ты, иди сюда».
В управлении на транспорте МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится проверку, сообщений в полицию не поступало, участники драки в медпункт не обращались.
Недавно новый терминал новосибирского аэропорта окутал пар. Он появился из-за выхода из строя тепловой завесы.