Сломалась тепловая завеса: новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево окутал пар — видео

Сегодня, 8 декабря, новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево окутал пар. Об этом НГС сообщили очевидцы.
На кадрах видно, что терминал в дымке из-за пара, пассажиры около турникетов удивленно смотрят на происходящее и шутят, что они оказались в мультике «Ежик в тумане».
Как рассказали НГС в пресс-службе аэропорта, пар появился из-за выхода из строя тепловой завесы, проблему устранили в течение 20 минут.
Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити». Терминал планировалось завершить в 2022 году, но сроки несколько раз переносили. В итоге его открыли в феврале 2023 года, но только на прилет внутренних авиалиний всех авиакомпаний, кроме S7. В марте НГС прогулялся по терминалу и посмотрел, как он работает. Летом этого года очевидцы сообщали о протечке крыши в здании.