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Сломалась тепловая завеса: новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево окутал пар — видео

Пассажиры шутят, что они стали героями мультика

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На фотографии справа можно увидеть колонну аэропорта

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Сегодня, 8 декабря, новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево окутал пар. Об этом НГС сообщили очевидцы.


На кадрах видно, что терминал в дымке из-за пара, пассажиры около турникетов удивленно смотрят на происходящее и шутят, что они оказались в мультике «Ежик в тумане».

Как рассказали НГС в пресс-службе аэропорта, пар появился из-за выхода из строя тепловой завесы, проблему устранили в течение 20 минут.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите, как выглядел терминал из-за поломки

Видео: читатель НГС

Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити». Терминал планировалось завершить в 2022 году, но сроки несколько раз переносили. В итоге его открыли в феврале 2023 года, но только на прилет внутренних авиалиний всех авиакомпаний, кроме S7. В марте НГС прогулялся по терминалу и посмотрел, как он работает. Летом этого года очевидцы сообщали о протечке крыши в здании.

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