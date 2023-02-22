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«Идем через дырку в заборе»: новый терминал Толмачево до сих пор открыт не для всех

Пассажиры, которые улетают из Новосибирска, не могут попасть напрямую в аэропорт

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Новый терминал работает только на прилет, но не для всех авиакомпаний

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Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево до сих пор закрыт для пассажиров, которые вылетают из Новосибирска. Люди вынуждены идти в обход. При этом в начале месяца здание открыл президент Владимир Путин по телемосту.

— Новый терминал открыли, но мы идем через дырку в заборе. Еще идут работы, а на входе в старый терминал толпятся люди, — пожаловалась сибирячка журналисту НГС.

Кроме того, читатель НГС отметила, что внутри нового терминала она не заметила пассажиров.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Также сибирячке пришло сообщение от авиакомпании S7 о том, что попасть в аэропорт можно только через сектор Б, потому что в аэропорту идет ремонт.

Через такую калитку проходят жители города

Через такую калитку проходят жители города

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В пресс-службе аэропорта Толмачево журналисту НГС подтвердили, что сектор С закрыт для пассажиров, которые планируют вылететь из Новосибирска.

— У нас есть информационное сообщение, так же указатели на входе. Сейчас в секторе С обслуживаются пассажиры на прилет внутренних авиалиний всех авиакомпаний, кроме S7.

НГС направил запрос в S7, чтобы узнать почему их авиакомпания единственная, которую не обслуживают на прилет в новом терминале. Также редакция обратилась с письменным запросом за подробностями в пресс-службу аэропорта.

Ранее журналисту объяснили в Толмачево, что терминал закрыт на вылет, потому что аэропорт только запускает и необходимо время. Такие правила будут действовать до середины февраля, далее будут изменения.

Как выглядит терминал внутри, в который пока не все могут попасть, смотрите в нашем материале.

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