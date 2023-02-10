Сибирячка не смогла попасть в новый терминал Толмачево: в аэропорту объяснили почему

Общая площадь здания — 58,3 тысячи квадратных метров, высота потолков достигает 30 метров. Терминал оснастили 54 стойками регистрации и шестью телескопическими трапами. В центре здания расположены четыре конструкции, которые изображают турбины самолетов и должны светиться.

Как выглядит терминал внутри — смотрите в нашем материале.