Сибирячка не смогла попасть в новый терминал Толмачево: в аэропорту объяснили почему

Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево оказался закрыт для части пассажиров, которые собираются вылетать из Новосибирска. При этом новое здание вчера, 9 февраля, открыл президент Владимир Путин по телемосту.
— Новый терминал не работает. Говорят, что только на прилет, но я пока лишь улетаю. Попасть в здание можно по старому пути, через международный вход, — пожаловалась сибирячка журналисту НГС.
Также женщина отметила, что вход в новый терминал сложно найти, нет никаких указателей.
В пресс-службе аэропорта Толмачево на звонки НГС не ответили. В справочной аэропорта сообщили, что новый терминал будет работать на прилет до середины февраля.
— На данный момент рейсы будут выполняться только на прилет, кроме авиакомпании S7. Такие правила будут действовать до середины февраля, далее будут изменения. Аэропорт только запускает, требуется время для того, чтобы всё нормализовалось, — отметили в Толмачево.
Общая площадь здания — 58,3 тысячи квадратных метров, высота потолков достигает 30 метров. Терминал оснастили 54 стойками регистрации и шестью телескопическими трапами. В центре здания расположены четыре конструкции, которые изображают турбины самолетов и должны светиться.
Как выглядит терминал внутри — смотрите в нашем материале.