Открывается новый терминал Толмачево с парящими «турбинами»: что происходит на месте сейчас — 10 фото

В Новосибирске 9 февраля откроют новый терминал международного аэропорта Толмачево. Строительство объекта заняло 2,5 года.
На его возведение потратили около 20 миллиардов рублей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил новое здание аэропорта. Показываем в 10 кадрах, как выглядит терминал.
Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити».