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Фоторепортаж

Открывается новый терминал Толмачево с парящими «турбинами»: что происходит на месте сейчас — 10 фото

За один час новый терминал может обслуживать 1844 пассажиров

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Открытие терминала приурочено к 100-летию отечественной гражданской авиации

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В Новосибирске 9 февраля откроют новый терминал международного аэропорта Толмачево. Строительство объекта заняло 2,5 года.

На его возведение потратили около 20 миллиардов рублей. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил новое здание аэропорта. Показываем в 10 кадрах, как выглядит терминал.

Общая площадь нового терминала аэропорта составила 58,3 тысячи квадратных метров

Общая площадь нового терминала аэропорта составила 58,3 тысячи квадратных метров

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Высота потолков в здании достигает 30 метров

Высота потолков в здании достигает 30 метров

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В центре здания расположены четыре конструкции, которые, по замыслу архитекторов, изображают турбины самолетов, они будут светиться

В центре здания расположены четыре конструкции, которые, по замыслу архитекторов, изображают турбины самолетов, они будут светиться

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Новый терминал оснастили 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами

Новый терминал оснастили 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами

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За час новый терминал может обслуживать 1844 пассажира

За час новый терминал может обслуживать 1844 пассажира

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Панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов

Панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов

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Новая система обработки багажа позволяет обслуживать за час сразу 20 самолетов

Новая система обработки багажа позволяет обслуживать за час сразу 20 самолетов

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На площади перед аэропортом обустроят парковку для автомобилей на 1375 мест

На площади перед аэропортом обустроят парковку для автомобилей на 1375 мест

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В новом терминале установили 25 современных лифтов и 18 эскалаторов

В новом терминале установили 25 современных лифтов и 18 эскалаторов

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В 2022 году пассажиропоток в аэропорту Толмачево составил 7,584 миллиона человек

В 2022 году пассажиропоток в аэропорту Толмачево составил 7,584 миллиона человек

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Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити».

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НовосибирскАэропорт ТолмачевоНовый терминал аэропорта
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