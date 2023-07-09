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С потолка нового терминала Толмачево начала капать вода — видео

Здание открыли в феврале 2023 года

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В пресс-службе аэропорта не могли прокомментировать ситуацию

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Очевидцы сообщили о протечке крыши в новом терминале аэропорта Толмачево. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54».

— Ничего необычного, просто у нового терминала аэропорта Толмачево протекла крыша, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием по ситуации. Там попросили обратиться по данному вопросу в будний день.

Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити». Терминал планировалось завершить в 2022 году, но сроки несколько раз переносили. В итоге его открыли в феврале 2023 года, но только на прилет внутренних авиалиний всех авиакомпаний, кроме S7. В марте НГС прогулялся по терминалу и посмотрел, как он работает.

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Протечка крышиАэропорт ТолмачевоНовосибирск
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