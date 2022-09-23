До конца года в Новосибирске завершат строительство терминала аэропорта Толмачево

Первый этап строительства нового терминала аэропорта в Новосибирске планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на автора проекта.

— До конца года по нашим планам завершатся работы по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево в Новосибирске. После этого он сразу начнет принимать пассажиров. На сегодня работы близки к финалу, — сообщил архитектор Сергей Кузнецов.

