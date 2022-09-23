До конца года в Новосибирске завершат строительство терминала аэропорта Толмачево
После этого он сразу начнет принимать пассажиров
Первый этап строительства нового терминала аэропорта в Новосибирске планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на автора проекта.
— До конца года по нашим планам завершатся работы по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево в Новосибирске. После этого он сразу начнет принимать пассажиров. На сегодня работы близки к финалу, — сообщил архитектор Сергей Кузнецов.
Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) им. А. И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 миллиона пассажиров.
После реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день более 700 человек круглосуточно посменно работают на стройке, чтобы успеть сдать новый терминал к обещанному сроку. Строительство ведет турецкая компания «Ант Япы». Сейчас подрядчики занимаются внутренней и внешней отделкой здания.
— Терминал получился сложным с инженерной точки зрения, очень продуманным и комфортным. Фасады представляют собой единую непрерывную стеклянную «ленту» длиной более 300 метров. Витражное остекление выполнено в формате джамбо — это крупные блоки размером 6 на 3 метра, которые имеют улучшенные оптические характеристики, высокую прочность и обеспечивают хорошую теплоизоляцию объекта, — рассказал Кузнецов.
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Второй этап проекта планируют выполнить к 2025 году.
Ранее журналисты НГС посетили строительство аэропорта и узнали, на сколько процентов готов терминал к приему пассажиров.