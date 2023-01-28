Новый терминал Толмачево откроют 9 февраля

Новый терминал аэропорта Толмачево откроют 9 февраля. Эту информацию НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Строительство терминала планировалось завершить в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса. Но дату перенесли.
Как сообщали ранее в пресс-службе аэропорта, после реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Новый терминал для внутренних авиарейсов имеет высоту 32,2 метра, его общая площадь составляет порядка 56 тысяч квадратных метров.
Генеральный подрядчик строительства нового комплекса — турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Договор подписан 11 августа 2020 года.
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово, часть зданий Москва-Сити и гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 года.