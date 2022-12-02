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Открытие нового терминала аэропорта Толмачево перенесли на 2023 год

Строительство планировалось завершить до конца 2022 года

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Точная дата станет известна позже

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В Новосибирске отложили открытие нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, его перенесли на первый квартал 2023 года.

— Первый квартал 2023-го. Точную дату сообщим позже, — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачево. Причины переноса сроков не сообщаются.

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) им. А. И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 миллиона пассажиров.

Как сообщали ранее в пресс-службе аэропорта, после реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Новый терминал для внутренних авиарейсов имеет высоту 32,2 метра, его общая площадь составляет порядка 56 тысяч квадратных метров.

Строительство терминала планировалось завершить в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса. Весь проект намерены реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство запланировано порядка 20 миллиардов рублей.

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ТолмачевоАэропортРеконструкция
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