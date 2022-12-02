Открытие нового терминала аэропорта Толмачево перенесли на 2023 год

В Новосибирске отложили открытие нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево. Как сообщили НГС в пресс-службе аэропорта, его перенесли на первый квартал 2023 года.
— Первый квартал 2023-го. Точную дату сообщим позже, — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачево. Причины переноса сроков не сообщаются.
Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево)
Как сообщали ранее в пресс-службе аэропорта, после реконструкции Толмачево станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Новый терминал для внутренних авиарейсов имеет высоту
Строительство терминала планировалось завершить в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса. Весь проект намерены реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство запланировано порядка 20 миллиардов рублей.