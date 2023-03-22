Открыли только для Путина? Как сейчас работает новый терминал Толмачево — фотопрогулка НГС

Новый терминал построен в расчете на дальнейший рост перевозок. Толмачево действительно бил рекорд за рекордом. И даже в 2022 году, когда общее количество перевозок, выполненных российскими авиакомпаниями, упало на 14,3%, аэропорт смог увеличить собственное количество отправленных и принятых пассажиров на 12,2%. Так что новый терминал, безусловно, нужен, в старом в часы максимальной загрузки уже частенько сеть в стерильной зоне можно было только в каком-нибудь кафе (обычные места были заняты). В любом случае хочется, чтобы в Новосибирске в этом году уже хоть что-то окончательно достроили (чтобы этим можно было реально пользоваться). А там, глядишь, и ЛДС со станцией метро подтянутся.