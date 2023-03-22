Открыли только для Путина? Как сейчас работает новый терминал Толмачево — фотопрогулка НГС

Здание нового терминала аэропорта Толмачево было с помпой представлено публике в начале февраля, но до сих пор работает в режиме известного мема про «рыбов». Обозреватель НГС Стас Соколов не пожалел выходного дня, чтобы посмотреть, как аэропорт выглядит сегодня и можно ли уже попасть в новый терминал. Скажем сразу: можно, но ненадолго.
Новый терминал Толмачево позволит увеличить площадь аэропорта на 100 тысяч квадратных метров с лишним. Публике его представили еще 9 февраля, в церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин (его показали по телевизору). Однако уже на следующий день попытки обычных пассажиров войти в здание аэропорта через этот новый корпус не увенчались успехом.
Если вы хотите подъехать к аэропорту вплотную, придется взять карту на въезде и успеть выехать за 15 минут. В противном случае стоянка будет стоить как минимум 300 рублей. Сэкономить эту небольшую сумму можно, оставив машину на «дикой» (по крайней мере, такой она выглядит зимой) парковке справа по ходу движения, напротив здания отеля «Скайпорт». Там же, кстати, расположена точка с феноменально низкими по аэропортовским меркам ценами. Американо здесь стоит 66 рублей, капучино — 74. Качество, возможно, устроит не всех, но, если добавить разницу в цене к сэкономленной сумме за парковку, получится уже существенно.
Если 300 рублей за право немного постоять на площади перед аэропортом вам кажется вполне разумной суммой, вы можете проследовать мимо того, что раньше было входом в международный терминал (теперь это просто единственный вход) к пустой парковке перед новым зданием. Часть пространства перед старым терминалом огорожена оранжевой сеткой. В чем смысл этого огораживания, понятно не очень, но, в принципе, в огороженной зоне и ходить-то некуда.
Здание значительно выше прежнего и похоже одновременно на терминалы столичных аэропортов (например, Домодедово) и тот старый, советской постройки корпус, который застали в Толмачево летавшие там лет хотя бы 15 назад. У советского здания был примерно такой же наклонный широкий козырек и витражные окна во всю стену. Разве что размером он был меньше в несколько раз и сегодня мог бы сыграть роль разве что автовокзала при аэропорте (если бы такой существовал).
Новый терминал кажется еще больше от зияющей пустоты перед ним. Днем все стоящие здесь машины можно буквально пересчитать по пальцам. Да и люди появляются нечасто. Но в остальном всё выглядит внешне готовым к приему пассажиров, открыты и работают даже одни из входных дверей.
Аккуратный информационный щит на входе сообщает: чтобы воспользоваться новым зданием (теперь это сектор С), пассажирам придется сначала куда-нибудь улететь и прилететь обратно. Сектор С пока работает только на прием пассажиров, да и то не всех (прилетевшие рейсами S7 идут обычным маршрутом).
Тем не менее внутрь можно зайти и даже какое-то время двигаться по внешнему коридору мимо автоматически открывающихся дверей в зону досмотра. В зоне этой функционировала только одна точка, где сидели двое скучающих работников аэропорта. Судя по всему, они здесь нужны преимущественно для того, чтобы отвечать на глупые вопросы таких вот любопытствующих, поэтому они спокойно с улыбкой объясняют, что терминал пока не работает на вылет.
Внутри уже установили скульптурную группу с покорителем Сибири Ермаком на пятиногом коне, которому противостоит пятилапый волк (имя его мы здесь написать не можем, но интересующиеся могут уточнить это в «Яндексе»). Презентуя это произведение искусства в 2010 году, основной акционер группы «Новапорт» (в которую входит Толмачево) Роман Троценко сослался на некие сибирские мифы и легенды. Но широкой общественности эта история известна благодаря роману Виктора Пелевина Generation П.
Еще одним крупным объектом в новом терминале стал самолет МиГ-3 — на таком Александр Покрышкин летал в начале войны. Производство их было прекращено в 1941 году, и дальше сибирский асс использовал другие машины. Но не о всех теперь прилично говорить вслух.
Для того чтобы попасть в терминал внутренних линий, нужно пройти через последовательность коридоров и залов. По пути можно полюбоваться на образовавшееся между новым и старым терминалами почти закрытое пространство. Здесь прекрасно смотрелся бы небольшой парк, куда могли бы выйти погулять пассажиры. Но пока здесь лежат груды строительного мусора.
В старом терминале пока всё без изменений. На первом этаже проходит регистрация билетов и ждут своего самолета те, кому вылетать еще нескоро, и встречающие. Скоро этим пространствам найдут какое-то новое применение. Основным холлом аэропорта станет терминал С, из которого пассажиров будут уже направлять куда-то дальше.
Новый терминал построен в расчете на дальнейший рост перевозок. Толмачево действительно бил рекорд за рекордом. И даже в 2022 году, когда общее количество перевозок, выполненных российскими авиакомпаниями, упало на 14,3%, аэропорт смог увеличить собственное количество отправленных и принятых пассажиров на 12,2%. Так что новый терминал, безусловно, нужен, в старом в часы максимальной загрузки уже частенько сеть в стерильной зоне можно было только в каком-нибудь кафе (обычные места были заняты). В любом случае хочется, чтобы в Новосибирске в этом году уже хоть что-то окончательно достроили (чтобы этим можно было реально пользоваться). А там, глядишь, и ЛДС со станцией метро подтянутся.
В конце февраля пассажиры жаловались, что к новому терминалу можно пройти только через калитку в заборе. Сейчас, как убедился обозреватель НГС, путь туда ничего не преграждает.