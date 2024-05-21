12 новосибирцев добровольно сдали оружие силовикам — кто-то даже получил за это деньги

В Новосибирской области с начала 2024 года 12 граждан добровольно сдали хранившееся у них оружие. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

При этом три охотничьих ружья были сданы новосибирцами за деньги — им суммарно заплатили более 24 тысяч рублей.

В 2023 году за аналогичный период 11 новосибирцев сдали 11 единиц оружия. При этом семь «стволов» были сданы за деньги — за них заплатили суммарно 52 тысячи рублей. Средства были выплачены из бюджета Новосибирской области. Деньги, как объяснили в пресс-службе Росгвардии, выплачивают не за всё сданное оружие — сначала проводят баллистическую экспертизу, которая определяет годность ствола к стрельбе. Если из оружия можно стрелять — тогда заявитель получает за него деньги.

