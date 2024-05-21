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Криминал эксклюзив 12 новосибирцев добровольно сдали оружие силовикам — кто-то даже получил за это деньги

12 новосибирцев добровольно сдали оружие силовикам — кто-то даже получил за это деньги

В Росгвардии объяснили, какие стволы оплачиваются

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Деньги за добровольную сдачу оружия платят из бюджета Новосибирской области

В Новосибирской области с начала 2024 года 12 граждан добровольно сдали хранившееся у них оружие. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

В Росгвардии сообщили, что новосибирцы суммарно сдали 12 единиц оружия, которое не было зарегистрировано в установленном порядке.

— В списке 11 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и одна единица огнестрельного оружия ограниченного поражения, — говорится в сообщении ведомства.

При этом три охотничьих ружья были сданы новосибирцами за деньги — им суммарно заплатили более 24 тысяч рублей.

В 2023 году за аналогичный период 11 новосибирцев сдали 11 единиц оружия. При этом семь «стволов» были сданы за деньги — за них заплатили суммарно 52 тысячи рублей. Средства были выплачены из бюджета Новосибирской области. Деньги, как объяснили в пресс-службе Росгвардии, выплачивают не за всё сданное оружие — сначала проводят баллистическую экспертизу, которая определяет годность ствола к стрельбе. Если из оружия можно стрелять — тогда заявитель получает за него деньги.

В Росгвардии также напомнили, что граждане, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности. Сдать оружие можно в ближайшее отделение полиции.

В сентябре 2023 года суд вынес приговор 47-летнему новосибирцу, который организовал оружейную мастерскую у себя в гараже. Во время обыска силовики нашли два карабина, четыре пистолета, винтовки и 2,5 тысячи боеприпасов.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Росгвардия Оружие Добровольная сдача оружия
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