Торговец нелегальным порохом переделал пистолеты в боевые. Что еще новосибирским силовикам не понравилось у него дома

По информации от силовиков, Сильченко задержали в августе 2022 года. Контрразведчики вместе с полицейскими обнаружили в гараже у Сильченко два охотничьих карабина «Вепрь», четыре охолощенных пистолета Макарова и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, две пневматические винтовки «с конструктивными изменениями», а также свыше 2,5 тысяч боеприпасов, порох и инструменты.