Торговец нелегальным порохом переделал пистолеты в боевые. Что еще новосибирским силовикам не понравилось у него дома

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 47-летнему Евгению Сильченко, который организовал оружейную мастерскую у себя в гараже. Оперативники ФСБ при обыске нашли несколько охолощенных пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами.
По информации от силовиков, Сильченко задержали в августе 2022 года. Контрразведчики вместе с полицейскими обнаружили в гараже у Сильченко два охотничьих карабина «Вепрь», четыре охолощенных пистолета Макарова и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, две пневматические винтовки «с конструктивными изменениями», а также свыше 2,5 тысяч боеприпасов, порох и инструменты.
— Кроме того, указанный гражданин занимался незаконным сбытом пороха жителям Новосибирской области, — сообщении в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
На Сильченко завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст.222 УК РФ), за незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ), а также за незаконное хранение и сбыт взрывчатых веществ (ст.222.1 УК РФ).
Суд признал новосибирца виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
В начале года мы публиковали исповедь новосибирца, который называет себя «коллекционером оружия». Мужчина заявил, что в отношении него сфабриковали уголовное дело о продаже автомата Калашникова.