«Провез "калаш" 200 метров — больше года в СИЗО». Исповедь коллекционера антиквариата, которого схватили за торговлю оружием

В ноябре в Новосибирске начали судить троих местных жителей, которых полиция обвиняет в производстве и торговле огнестрельным оружием. На скамье подсудимых оказался
Оружие из лаборатории
Силовики заявили, что обезвредили оружейную лабораторию в Новосибирске
Двоих — в возрасте 37 и 59 лет — правоохранители обвинили в попытке продать автомат Калашникова. Еще один задержанный (житель Первомайского района, 41 год), по версии следствия, хотел купить оружие. В сообщении отмечено, что сделка должна была пройти в гаражно-строительном кооперативе, но была сорвана в результате совместной спецоперации.
В одном из гаражных боксов оперативники обнаружили оружейную мастерскую: изъяли «17 единиц оружия, предположительно времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов, 850 боеприпасов различного калибра и их составляющие, а также 3 емкости со взрывчатым веществом».
Эксперты признали, что часть оружия — боевое. Следователи возбудили два уголовных дела — о незаконном хранении и ношении оружия группой лиц (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а также об аналогичном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Тогда следствие только начиналось.
Как изменилось обвинение
Спустя почти 14 месяцев полицейские отчитались о результатах расследования.
Как выяснили силовики, владелец мастерской —
У оружейника, по версии следствия, было два сообщника —
— Завершено расследование уголовного дела по 12 эпизодам преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222,
Дело поступило в суд Новосибирского района. Обвиняемые —
«Ехал стрелять, но не продавать»
Александр Ташлыков — известный в Новосибирске коллекционер антиквариата и старого оружия. Сегодня мужчина находится в следственном изоляторе. Это в его машине силовики обнаружили готовый к стрельбе боевыми патронами автомат Калашникова. В письме (имеется в распоряжении редакции) Ташлыков поясняет, что с оружием обращается на ты, но никакого отношения к мастерской Ионова он никогда не имел.
— Я торговал охолощенными образцами оружия, клиенты были разные как по социальному, так и по возрастному (признаку), мелкие и крупные коллекционеры. Цены на коллекционное оружие были самые низкие в городе, поэтому клиентская база была большая. Всегда мог достать необходимые охолощенные образцы, сотрудничая с оптовыми складами в стране. С некоторыми клиентами сотрудничал годами, наши отношения перерастали в разряд дружеских, — пишет Ташлыков.
Его задержали 5 октября 2021 года. В тот день, по словам предпринимателя, ему позвонил Марат Ионов и предложил опробовать на практике боевой автомат Калашникова. Ташлыков перед предложением не устоял. Он приехал к приятелю, взял оружие, чтобы пострелять «в лесу в дерево», успел отъехать от гаражного бокса на 200 метров, после чего его автомобиль штурмом взяла группа захвата.
— Предложить мужчине пострелять из автомата Калашникова — любой бы согласился. Оказалось, что мой клиент коллекционировал не только охолощенные, но и абсолютно боевые образцы оружия, покупая у меня и в других местах и дорабатывая детали до нужного технического состояния, — пояснил Ташлыков.
Ни о какой продаже оружия и речи не шло, уверяет коллекционер, но сегодня его обвиняют именно в переделке автомата и в попытке его сбыта. Объективных доказательств тому, по словам Ташлыкова, нет — только показания Ионова.
— Версия следствия звучит фантастически: меня обвиняют, что в неустановленное время в неустановленном месте неустановленной группой лиц без какого-либо мотива я решил совершить преступление. Причем следствие оставило Ионова на свободе, доказав, что он изготовил и хранил более 20 образцов огнестрельного оружия. Я, который провёз автомат буквально 200 метров в своей машине, нахожусь больше года в СИЗО, и сколько мне еще здесь находиться, не известно, — написал обвиняемый.
В письме он подчеркнул, что до своего ареста он регулярно устраивал выставки антиквариата и оружия для новосибирских школьников, участвовал в реконструкции сражений времен Великой Отечественной войны, бескорыстно помогал приютам для бездомных животных, сотрудничал с детдомами и спортивными организациями. Родители детей, по словам Ташлыкова, направили десятки ходатайств в суд с просьбами отпустить его из-под стражи. Сегодня он продолжает находиться в следственном изоляторе.
Встать! Суд идет
Редакция НГС связалась с адвокатом Ташлыкова Андреем Россом с просьбой прокомментировать ситуацию. Юрист отметил, что суд по «оружейному делу» уже начался.
— Суд приступил к допросу свидетелей. Один из них подтвердил, что мой подзащитный приобретал у поставщиков охолощенное оружие, это абсолютно легальная сделка. От допроса другого свидетеля
Статьи, по которым обвиняют Ташлыкова, предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Следующее заседание по делу назначено на
В октябре прошлого года новосибирца осудили за покупку пяти гранат и девяти тротиловых шашек. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима и штрафу в