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«Провез "калаш" 200 метров — больше года в СИЗО». Исповедь коллекционера антиквариата, которого схватили за торговлю оружием

В распоряжении редакции оказалось письмо из следственного изолятора

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38-летний Александр Ташлыков — известный в Новосибирске коллекционер предметов царской эпохи

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В ноябре в Новосибирске начали судить троих местных жителей, которых полиция обвиняет в производстве и торговле огнестрельным оружием. На скамье подсудимых оказался 38-летний Александр Ташлыков — местный коллекционер антиквариата: он (по версии следствия) пытался продать автомат Калашникова. Силовики накрыли целую оружейную лабораторию, новосибирец уверяет, что не имеет к ней никакого отношения, хотя именно в его машине нашли «калаш». Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов ознакомился с исповедью коллекционера, выяснил, как за год изменилось обвинение и почему предполагаемый лидер оружейников оказался на свободе.

Оружие из лаборатории

Силовики заявили, что обезвредили оружейную лабораторию в Новосибирске 7 октября 2021 года. На официальном сайте МВД России появилась информация, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали троих мужчин.

Двоих — в возрасте 37 и 59 лет — правоохранители обвинили в попытке продать автомат Калашникова. Еще один задержанный (житель Первомайского района, 41 год), по версии следствия, хотел купить оружие. В сообщении отмечено, что сделка должна была пройти в гаражно-строительном кооперативе, но была сорвана в результате совместной спецоперации.

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Видео задержания

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В одном из гаражных боксов оперативники обнаружили оружейную мастерскую: изъяли «17 единиц оружия, предположительно времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов, 850 боеприпасов различного калибра и их составляющие, а также 3 емкости со взрывчатым веществом».

Эксперты признали, что часть оружия — боевое. Следователи возбудили два уголовных дела — о незаконном хранении и ношении оружия группой лиц (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а также об аналогичном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Тогда следствие только начиналось.

Как изменилось обвинение

Спустя почти 14 месяцев полицейские отчитались о результатах расследования. 25 ноября 2022 года уже на сайте управления МВД по Новосибирской области появилось сообщение о передаче «дела оружейников» в суд.

Как выяснили силовики, владелец мастерской — 60-летний новосибирец, который в своем гаражном боксе поставил на поток нелегальный бизнес. Всего он изготовил 16 единиц огнестрельного оружия, среди которых — «самодельный обрез двуствольного ружья по типу дуэльных пистолетов». При этом в ходе обыска в гараже были найдены более 640 граммов пороха, 11 единиц оружия, 52 единицы основных частей к нему и более 1 тысячи боеприпасов.

У оружейника, по версии следствия, было два сообщника — 34-летний мужчина, который участвовал в попытке продать обрез. Еще один — 38-летний житель Первомайского района нарезал ствол для автомата Калашникова и переделала пистолет-пулемет из охолощенного образца в боевой. У последнего в машине был изъят готовый к продаже «калаш» и 5 патронов, а дома и в гараже — 93 грамма пороха.

В обоих сообщениях полицейские апеллируют к одному и тому же видео

В обоих сообщениях полицейские апеллируют к одному и тому же видео

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— Завершено расследование уголовного дела по 12 эпизодам преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222, ст. 222.1, ст. 223 УК РФ), — говорится в сообщении.

Дело поступило в суд Новосибирского района. Обвиняемые — 60-летний Марат Ионов, 38-летний Александр Ташлыков и 34-летний Александр Беляев. Каждый обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: о хранении и переделке оружия, а также о попытке его продать. Информация о 41-летнем жителе Первомайского района, который, по данным первого сообщения МВД, собирался купить автомат Калашникова, не указана.

«Ехал стрелять, но не продавать»

Александр Ташлыков — известный в Новосибирске коллекционер антиквариата и старого оружия. Сегодня мужчина находится в следственном изоляторе. Это в его машине силовики обнаружили готовый к стрельбе боевыми патронами автомат Калашникова. В письме (имеется в распоряжении редакции) Ташлыков поясняет, что с оружием обращается на ты, но никакого отношения к мастерской Ионова он никогда не имел.

— Я торговал охолощенными образцами оружия, клиенты были разные как по социальному, так и по возрастному (признаку), мелкие и крупные коллекционеры. Цены на коллекционное оружие были самые низкие в городе, поэтому клиентская база была большая. Всегда мог достать необходимые охолощенные образцы, сотрудничая с оптовыми складами в стране. С некоторыми клиентами сотрудничал годами, наши отношения перерастали в разряд дружеских, — пишет Ташлыков.

Часть коллекции Александра Ташлыкова

Часть коллекции Александра Ташлыкова

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Его задержали 5 октября 2021 года. В тот день, по словам предпринимателя, ему позвонил Марат Ионов и предложил опробовать на практике боевой автомат Калашникова. Ташлыков перед предложением не устоял. Он приехал к приятелю, взял оружие, чтобы пострелять «в лесу в дерево», успел отъехать от гаражного бокса на 200 метров, после чего его автомобиль штурмом взяла группа захвата.

— Предложить мужчине пострелять из автомата Калашникова — любой бы согласился. Оказалось, что мой клиент коллекционировал не только охолощенные, но и абсолютно боевые образцы оружия, покупая у меня и в других местах и дорабатывая детали до нужного технического состояния, — пояснил Ташлыков.

Александр Ташлыков и мэр Кольцово Николай Красников

Александр Ташлыков и мэр Кольцово Николай Красников

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Ни о какой продаже оружия и речи не шло, уверяет коллекционер, но сегодня его обвиняют именно в переделке автомата и в попытке его сбыта. Объективных доказательств тому, по словам Ташлыкова, нет — только показания Ионова.

— Версия следствия звучит фантастически: меня обвиняют, что в неустановленное время в неустановленном месте неустановленной группой лиц без какого-либо мотива я решил совершить преступление. Причем следствие оставило Ионова на свободе, доказав, что он изготовил и хранил более 20 образцов огнестрельного оружия. Я, который провёз автомат буквально 200 метров в своей машине, нахожусь больше года в СИЗО, и сколько мне еще здесь находиться, не известно, — написал обвиняемый.

В письме он подчеркнул, что до своего ареста он регулярно устраивал выставки антиквариата и оружия для новосибирских школьников, участвовал в реконструкции сражений времен Великой Отечественной войны, бескорыстно помогал приютам для бездомных животных, сотрудничал с детдомами и спортивными организациями. Родители детей, по словам Ташлыкова, направили десятки ходатайств в суд с просьбами отпустить его из-под стражи. Сегодня он продолжает находиться в следственном изоляторе.

Встать! Суд идет

Редакция НГС связалась с адвокатом Ташлыкова Андреем Россом с просьбой прокомментировать ситуацию. Юрист отметил, что суд по «оружейному делу» уже начался. 12 января состоялось очередное заседание.

— Суд приступил к допросу свидетелей. Один из них подтвердил, что мой подзащитный приобретал у поставщиков охолощенное оружие, это абсолютно легальная сделка. От допроса другого свидетеля 12 января представитель гособвинения отказался без объяснения причин, — заявил юрист.

Ташлыков показывал детям образцы коллекционного огнестрельного и холодного оружия

Ташлыков показывал детям образцы коллекционного огнестрельного и холодного оружия

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Статьи, по которым обвиняют Ташлыкова, предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Следующее заседание по делу назначено на 16 января.

В октябре прошлого года новосибирца осудили за покупку пяти гранат и девяти тротиловых шашек. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей.

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