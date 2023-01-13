«Провез "калаш" 200 метров — больше года в СИЗО». Исповедь коллекционера антиквариата, которого схватили за торговлю оружием

Оружие из лаборатории

Силовики заявили, что обезвредили оружейную лабораторию в Новосибирске 7 октября 2021 года . На официальном сайте МВД России появилась информация, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали троих мужчин.



Двоих — в возрасте 37 и 59 лет — правоохранители обвинили в попытке продать автомат Калашникова. Еще один задержанный (житель Первомайского района, 41 год), по версии следствия, хотел купить оружие. В сообщении отмечено, что сделка должна была пройти в гаражно-строительном кооперативе, но была сорвана в результате совместной спецоперации.

