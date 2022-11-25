20idei
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 4/10
usd 60.39
eur 62.78
Тема дняЗалез на эвакуатор, чтобы спасти «Ленд Крузер»
Все новости
Все новости

Сибиряк переделал гараж под оружейную мастерскую — оперативное видео с его задержанием

Полиция завершила расследование уголовного дела

2 060

60-летний обвиняемый изготовил 11 единиц огнестрельного оружия

Поделиться

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела по 12 эпизодам незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 60-летний житель Новосибирского района в гараже, оборудованном под мастерскую хранил, изготавливал и производил огнестрельное оружие.

— Гражданин незаконно хранил в вышеуказанном помещении взрывчатые вещества в виде дымного и бездымного пороха общей массой более 640 граммов, 11 единиц огнестрельного оружия и его основные части в количестве 52 единиц, а также более 1 тысячи боеприпасов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Обвиняемый незаконно изготовил 16 единиц огнестрельного оружия, не менее 11 единиц его основных частей, а также ремонтировал устройства совместно с 34-летним мужчиной. Они планировали сбыть самодельный обрез двуствольного ружья.

Кроме того, предполагается, что мужчины изготовили ствол с нарезным каналом, автомат Калашникова и пистолет-пулемет путем переделки охолощенного оружия. Мужчины намеревались сбыть оружие, но сотрудники ГУ МВД России по НСО и УФСБ России по НСО при поддержке ОМОН по области задержали обвиняемых.

— В автомобиле, на котором передвигался один из задержанных, были обнаружены и изъяты 5 патронов и автомат, приготовленный для сбыта, — отметили в пресс-службе.

Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

Также сегодня завершили дело о серии краж из автомобилей в Сибири на 7 миллионов рублей.

По теме

ЗадержаниеСбыт оружияПолиция Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2