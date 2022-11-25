Сибиряк переделал гараж под оружейную мастерскую — оперативное видео с его задержанием

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела по 12 эпизодам незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что
— Гражданин незаконно хранил в вышеуказанном помещении взрывчатые вещества в виде дымного и бездымного пороха общей массой более
Обвиняемый незаконно изготовил 16 единиц огнестрельного оружия, не менее 11 единиц его основных частей, а также ремонтировал устройства совместно с
Кроме того, предполагается, что мужчины изготовили ствол с нарезным каналом, автомат Калашникова и пистолет-пулемет путем переделки охолощенного оружия. Мужчины намеревались сбыть оружие, но сотрудники ГУ МВД России по НСО и УФСБ России по НСО при поддержке ОМОН по области задержали обвиняемых.
— В автомобиле, на котором передвигался один из задержанных, были обнаружены и изъяты 5 патронов и автомат, приготовленный для сбыта, — отметили в пресс-службе.
Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.
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