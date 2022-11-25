Завершено дело о серии краж из автомобилей в Сибири на 7 миллионов рублей

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 36 и 49 лет. Их обвиняют в серии краж более чем на 7 миллионов рублей.

Мужчины с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года совершали кражи на дорогах федерального значения. Обвиняемые похитили ценное имущество, в том числе два травматических пистолета и патроны, из автомобилей. Кражи обвиняемые совершали из машин, находящихся на автозаправках, вблизи придорожных кафе и гостиниц, в Новосибирской области и Алтайском крае.