Завершено дело о серии краж из автомобилей в Сибири на 7 миллионов рублей

Следователи ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 36 и 49 лет. Их обвиняют в серии краж более чем на
Мужчины с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года совершали кражи на дорогах федерального значения. Обвиняемые похитили ценное имущество, в том числе два травматических пистолета и патроны, из автомобилей. Кражи обвиняемые совершали из машин, находящихся на автозаправках, вблизи придорожных кафе и гостиниц, в Новосибирской области и Алтайском крае.
— При совершении преступлений злоумышленники соблюдали меры конспирации, меняли государственные регистрационные знаки на своем автомобиле и отключали мобильные телефоны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
В конце февраля этого года сотрудники полиции задержали подозреваемых. Оперативники нашли в домах мужчин мобильные телефоны, травматические пистолеты, 55 патронов, ножи, деньги, бинокли и другие предметы.
Сотрудники установили, что обвиняемые причастны к семи эпизодам краж имущества и двум хищениям огнестрельного оружия и боеприпасов. Общая сумма ущерба составила более
Мужчин заключили под стражу. Задержанным предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Уголовное дело расследовано и направлено в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу.
На этой неделе Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении искусственных самоцветов почти на 600 миллионов рублей.