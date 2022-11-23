Дело о хищении 342 килограммов изумрудов закрыто — грабители выслушали приговор, камни не найдены

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении искусственных самоцветов почти на 600 миллионов рублей. Эпизод произошел еще в апреле 2019 года, преступление было квалифицировано как особо крупный грабеж.



Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, 29 апреля 2019-го двое менеджеров ООО «Тайрус», компании, которая занималась выращиванием искусственных изумрудов, украли кристаллы из автомобиля директора фирмы. Причем сделали это Павел Хоменко и Максим Рябенький при помощи сотрудников полиции: