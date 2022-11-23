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Дело о хищении 342 килограммов изумрудов закрыто — грабители выслушали приговор, камни не найдены

Два бывших менеджера фирмы, выращивающей искусственные кристаллы, отправились в колонию строгого режима

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Размер ущерба — более 575 миллионов рублей

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Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении искусственных самоцветов почти на 600 миллионов рублей. Эпизод произошел еще в апреле 2019 года, преступление было квалифицировано как особо крупный грабеж.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, 29 апреля 2019-го двое менеджеров ООО «Тайрус», компании, которая занималась выращиванием искусственных изумрудов, украли кристаллы из автомобиля директора фирмы. Причем сделали это Павел Хоменко и Максим Рябенький при помощи сотрудников полиции:

— Полиция заставила меня всё это выгрузить из автомобиля и передать им (менеджерам. — Прим. ред.) в руки, — рассказывал тогда НГС Олег Холдеев. — Сейчас-то я понимаю со спокойной головой, что я как хочу, так и распоряжаюсь своей продукцией, я же директор.

В итоге один из менеджеров дал расписку дознавателю, что забирает камни, и увез искусственные изумруды в неизвестном направлении. Камни не найдены до сегодняшнего дня.

Накануне в Советском районном суде вынесли приговор обоим фигурантам:

— Подсудимый Рябенький приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Хоменко приговорен к 6 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Позже выяснилось, что это — не первая сомнительная история, которая произошла с искусственными камнями: за месяц до конфликта с директором Павел Хоменко по поддельной доверенности забрал с таможни более тысячи искусственных кристаллов. В 2021 году мужчина получил за это условный срок.

НГС тщательно изучил запутанную историю с выращиванием искусственных изумрудов с момента основания компании и попытался понять, есть ли в истории «Тайруса» хотя бы один неподозрительный человек.

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ПриговорГрабежИскусственные изумрудыСоветский районный суд Новосибирска
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