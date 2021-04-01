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Депутату дали условный срок за махинации с изумрудами. Он обманул силовиков и стащил 342 килограмма камней

Павел Хоменко подделал документы, чтобы запутать таможенников аэропорта Толмачёво

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Павел Хоменко получил условный срок за кражу изумрудов. Также ему придется заплатить 300 тысяч штрафа. Сейчас он уже не является депутатом

Павел Хоменко получил условный срок за кражу изумрудов. Также ему придется заплатить 300 тысяч штрафа. Сейчас он уже не является депутатом

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В Новосибирске депутата осудили за мошенничество с изумрудами

Депутату Криводановского сельсовета Павлу Хоменко дали условный срок за мошенничество в особо крупном размере — мужчина пытался вывезти искусственные изумруды стоимостью в миллион рублей.

История с камнями началась еще в феврале 2018 года. В аэропорту Толмачёво сотрудники таможни и ФСБ изъяли драгоценные камни и кристаллы у Павла Хоменко как у представителя компании «Тайрус». Он хотел вывезти их в Тайланд, но у него не было нужных документов.

— Кристаллы были приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении «Тайрус» по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (не декларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), и помещены в камеру хранения аэропорта Толмачёво. Суд признал данное общество виновным в правонарушении, кристаллы подлежали возврату в «Тайрус», которое в Новосибирске занималось их производством — выращиванием по собственным технологиям, обработкой и продажей, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

В феврале 2019 года Павел Хоменко учредил собственную компанию по работе с кристаллами и камнями — «Монте Кристал».

— 3 апреля 2019 года он, имея при себе поддельную доверенность с недостоверными сведениями о предоставлении ему полномочий на получение имущества «Тайруса», прибыл в таможенный пост, где хранились кристаллы. Затем он предоставил поддельную доверенность таможенному инспектору вместе с собственноручно написанным заявлением на выдачу кристаллов, копию своего паспорта и постановление суда, создав видимость законности получения им имущества во исполнение судебного постановления, — объяснили следователи.

В итоге мужчина получил 1052 кристалла стоимостью более 1 миллиона рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Свою вину в преступлении он признал полностью.

Суд назначил ему наказание — лишение свободы сроком 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

— В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, — говорится на сайте Обского городского суда.

Приговор на момент публикации в законную силу не вступил.

В августе 2019 года директор новосибирской компании «Тайрус» и ученый Олег Холдеев сообщил о похищении 342 килограммов искусственных изумрудов — он обвинил в этом двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней. Тогда мужчина рассказал, что сам отдал камни в руки своих сотрудников под расписку и больше их не видел.

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мошенничествосуд
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