Депутату дали условный срок за махинации с изумрудами. Он обманул силовиков и стащил 342 килограмма камней

В Новосибирске депутата осудили за мошенничество с изумрудами
Депутату Криводановского сельсовета Павлу Хоменко дали условный срок за мошенничество в особо крупном размере — мужчина пытался вывезти искусственные изумруды стоимостью в миллион рублей.
История с камнями началась еще в феврале 2018 года. В аэропорту Толмачёво сотрудники таможни и ФСБ изъяли драгоценные камни и кристаллы у Павла Хоменко как у представителя компании «Тайрус». Он хотел вывезти их в Тайланд, но у него не было нужных документов.
— Кристаллы были приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении «Тайрус» по
В феврале 2019 года Павел Хоменко учредил собственную компанию по работе с кристаллами и камнями — «Монте Кристал».
— 3 апреля 2019 года он, имея при себе поддельную доверенность с недостоверными сведениями о предоставлении ему полномочий на получение имущества «Тайруса», прибыл в таможенный пост, где хранились кристаллы. Затем он предоставил поддельную доверенность таможенному инспектору вместе с собственноручно написанным заявлением на выдачу кристаллов, копию своего паспорта и постановление суда, создав видимость законности получения им имущества во исполнение судебного постановления, — объяснили следователи.
В итоге мужчина получил 1052 кристалла стоимостью более 1 миллиона рублей. Против него возбудили уголовное дело по
Суд назначил ему наказание — лишение свободы сроком 4 года со штрафом в размере
— В соответствии со
Приговор на момент публикации в законную силу не вступил.
В августе 2019 года директор новосибирской компании «Тайрус» и ученый Олег Холдеев сообщил о похищении 342 килограммов искусственных изумрудов — он обвинил в этом двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней. Тогда мужчина рассказал, что сам отдал камни в руки своих сотрудников под расписку и больше их не видел.