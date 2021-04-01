Депутату дали условный срок за махинации с изумрудами. Он обманул силовиков и стащил 342 килограмма камней

Депутату Криводановского сельсовета Павлу Хоменко дали условный срок за мошенничество в особо крупном размере — мужчина пытался вывезти искусственные изумруды стоимостью в миллион рублей.

История с камнями началась еще в феврале 2018 года. В аэропорту Толмачёво сотрудники таможни и ФСБ изъяли драгоценные камни и кристаллы у Павла Хоменко как у представителя компании «Тайрус». Он хотел вывезти их в Тайланд, но у него не было нужных документов.