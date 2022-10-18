Новосибирец получил три года колонии за хранение взрывчатки
Взрывчатые вещества мужчина приобрел незаконно
18 октября Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор местному жителю Илье Половникову, виновному в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— В период с января 2005-го до февраля 2022 года Половников незаконно приобрел в Советском районе взрывчатые вещества и взрывные устройства, предназначенные и пригодные для производства взрыва, а именно: 4 боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, 1 боевую ручную оборонительную гранату Ф-1, 9 тротиловых шашек и промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена, — сообщили в пресс-службе суда.
Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
В начале августа в Новосибирске полиция задержала