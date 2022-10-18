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Новосибирец получил три года колонии за хранение взрывчатки

Взрывчатые вещества мужчина приобрел незаконно

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Также мужчине назначили штраф в 20 тысяч

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18 октября Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор местному жителю Илье Половникову, виновному в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— В период с января 2005-го до февраля 2022 года Половников незаконно приобрел в Советском районе взрывчатые вещества и взрывные устройства, предназначенные и пригодные для производства взрыва, а именно: 4 боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, 1 боевую ручную оборонительную гранату Ф-1, 9 тротиловых шашек и промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена, — сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

В начале августа в Новосибирске полиция задержала 43-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте оружия. У него дома нашли три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и 55 патронов.

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