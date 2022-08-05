Мужчину, который держал дома оружие и патроны, задержала полиция в Новосибирске
Он находится под подпиской о невыезде
В Новосибирске полиция задержала
— Изъятое оружие и патроны были направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время установлено, что патроны являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по НСО.
Полиция возбудила уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу. Его оставили под подпиской о невыезде.
В конце июля в «Чистой Слободе» в Новосибирске произошел уличный конфликт, в ходе которого были слышны звуки, похожие на выстрелы. В результате в больницу попали два человека. Инцидент попал на видео.