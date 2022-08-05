Мужчину, который держал дома оружие и патроны, задержала полиция в Новосибирске

В Новосибирске полиция задержала 43-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте оружия. У него дома нашли три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и 55 патронов.

— Изъятое оружие и патроны были направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время установлено, что патроны являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по НСО.