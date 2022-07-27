Стрельба на «Чистой Слободе» попала на видео: в больнице после конфликта оказались двое мужчин
Местные жители проснулись от громких хлопков
В Новосибирске ночной конфликт на «Чистой слободе» на улице Спортивной закончился госпитализацией двух мужчин. Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, местные жители слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы. На место вызвали сотрудников полиции.
Инцидент произошел ночью 27 июля после 01:00. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах заметно, что несколько человек бегут за парнем. Мужчина выстрелил из оружия несколько раз, после чего толпа повалила его на землю. Через некоторое время драку начинают разнимать, среди толпы можно увидеть мужчин и женщин.
— В ночное время 27 июля в полицию поступило сообщение об уличном конфликте в Ленинском районе г. Новосибирска. В результате в медицинское учреждение были доставлены двое мужчин. Предварительно установлено, что в ходе ссоры они нанесли друг другу повреждения. В настоящее время все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции не уточнили, как именно были получены травмы и действительно ли была стрельба.
Представитель застройщика жилого комплекса «Чистая Слобода» сообщила, что в управляющую компанию запросы от правоохранителей и жителей не поступали.
Сегодня следователи рассказали подробности задержания