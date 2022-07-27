Стрельба на «Чистой Слободе» попала на видео: в больнице после конфликта оказались двое мужчин

В Новосибирске ночной конфликт на «Чистой слободе» на улице Спортивной закончился госпитализацией двух мужчин. Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, местные жители слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы. На место вызвали сотрудников полиции.

Инцидент произошел ночью 27 июля после 01:00. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах заметно, что несколько человек бегут за парнем. Мужчина выстрелил из оружия несколько раз, после чего толпа повалила его на землю. Через некоторое время драку начинают разнимать, среди толпы можно увидеть мужчин и женщин.