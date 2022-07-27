«Ревновал ее ко всему, что движется»:
17-летнюю девушку мог зарезать ее ранее судимый парень
Подозреваемого в убийстве уже задержали
Жуткое убийство 17-летней девушки потрясло Новосибирск — знакомые Кристины (имя изменено) утверждают, что ее мог зарезать из ревности ее 27-летний парень. Подозреваемого в нападении задержали, но пока подробностей следователи не рассказывают.
— Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой, — объяснил корреспонденту НГС друг девушки. — Сказать плохого о ней ничего не могу. Она могла за себя постоять, если ее как-то унижали и оскорбляли. Довольно эмоциональным и искренним человеком я ее знал.
Подруга погибшей утверждает, что девушка бросала ревнивца, который поднимал на нее руку.
— Я всю жизнь живу в Ельцовке, многие лица знакомы, но этот парень появился резко, он не с этого района. Одноклассница, которая разговаривала с Кристиной, говорит, что этот парень снимал квартиру здесь только ради Кристины. Много раз видела этого парня, чаще всего он был с алкоголем в руках. Я в шоке от случившегося, — ответила на вопросы девушка.
Другая знакомая, которая училась в одной школе с Кристиной, объяснила, что та собиралась учиться дальше после выпуска:
— Закончила школу только в этом году, собиралась поступать. Добрая и отзывчивая. В школе было немного друзей, но была лучшая подруга, говорят, чаще видели в школе ее с телефоном, а не с подругами. После выпуска не с многими я поддерживаю общение, но с ней общались периодически. Другая одноклассница говорит, что гуляла на днях с Кристиной и разговаривали, мол, Кристина рассказала, что рассталась из-за сильной ревности парня и рукоприкладства.
Знакомая утверждает, что парень девушки уже был ранее осужден за подобное преступление. Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства
Жестокая расправа попала на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.