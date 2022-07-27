«Ревновал ее ко всему, что движется»: 17-летнюю девушку мог зарезать ее ранее судимый парень

Жуткое убийство 17-летней девушки потрясло Новосибирск — знакомые Кристины (имя изменено) утверждают, что ее мог зарезать из ревности ее 27-летний парень. Подозреваемого в нападении задержали, но пока подробностей следователи не рассказывают.



— Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой, — объяснил корреспонденту НГС друг девушки. — Сказать плохого о ней ничего не могу. Она могла за себя постоять, если ее как-то унижали и оскорбляли. Довольно эмоциональным и искренним человеком я ее знал.