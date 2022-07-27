Парень жестоко зарезал девушку после погони посреди дороги — видео нападения

В Новосибирске мужчина жестоко зарезал девушку посреди дороги в ночь на 27 июля. Всё произошло на Нижней Ельцовке в Советском районе.

Происшествие попало на видеорегистратор одного из подписчиков группы «АСТ-54». Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», погибшей было 17 лет. На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.