Парень жестоко зарезал девушку после погони посреди дороги — видео нападения
Полиция ищет нападавшего
В Новосибирске мужчина жестоко зарезал девушку посреди дороги в ночь на 27 июля. Всё произошло на Нижней Ельцовке в Советском районе.
Происшествие попало на видеорегистратор одного из подписчиков группы «АСТ-54». Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», погибшей было 17 лет. На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.
— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено.
В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.
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