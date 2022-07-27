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СрочноЗадержали зарезавшего 17-летнюю девушку
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Парень жестоко зарезал девушку после погони посреди дороги — видео нападения

Полиция ищет нападавшего

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Произошедшее попало на видеорегистратор

Произошедшее попало на видеорегистратор

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В Новосибирске мужчина жестоко зарезал девушку посреди дороги в ночь на 27 июля. Всё произошло на Нижней Ельцовке в Советском районе.

Происшествие попало на видеорегистратор одного из подписчиков группы «АСТ-54». Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», погибшей было 17 лет. На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.

— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Обновлено.

В СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

В марте Бердский суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Александру Фомичеву, который убил свою жену, после чего сам сообщил об этом в полицию.

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