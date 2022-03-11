За убийство жены по выходе из полицейского участка бердчанина приговорили к 10,5 года строгого режима

Бердский суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Александру Фомичеву, который убил свою жену, после чего сам сообщил об этом в полицию. В марте 2021 года он угрожал супруге убийством. По ее заявлению бердчанина доставляли в участок, после чего отпустили, ограничившись профилактической беседой. По возвращении домой Фомичев напился, зарезал ножом жену и изрезал лицо своему 60-летнему отцу.



— После возвращения подсудимого домой конфликт с супругой продолжился. В ходе ссоры потерпевшая громко кричала о помощи, о чем соседи сообщили в полицию, однако своевременной реакции сотрудников правоохранительных органов не последовало. В результате чего фигурант по делу нанес своей супруге множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, — сообщили НГС в региональном СК.

