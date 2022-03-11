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За убийство жены по выходе из полицейского участка бердчанина приговорили к 10,5 года строгого режима

Он сам позвонил в полицию и сознался в содеянном

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За халатность, которая стоила жизни женщине, был уволен дежурный сотрудник полиции Бердска

За халатность, которая стоила жизни женщине, был уволен дежурный сотрудник полиции Бердска

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Бердский суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Александру Фомичеву, который убил свою жену, после чего сам сообщил об этом в полицию. В марте 2021 года он угрожал супруге убийством. По ее заявлению бердчанина доставляли в участок, после чего отпустили, ограничившись профилактической беседой. По возвращении домой Фомичев напился, зарезал ножом жену и изрезал лицо своему 60-летнему отцу.

— После возвращения подсудимого домой конфликт с супругой продолжился. В ходе ссоры потерпевшая громко кричала о помощи, о чем соседи сообщили в полицию, однако своевременной реакции сотрудников правоохранительных органов не последовало. В результате чего фигурант по делу нанес своей супруге множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, — сообщили НГС в региональном СК.

Суд приговорил Фомичева к 10,5 года колонии строгого режима, вину он признал частично. У супругов остались двое малолетних детей.

Уголовное дело о халатности в отношении бывшего дежурного отдела МВД Бердска, который не отреагировал на вызов женщины, было заведено 31 марта 2021 года. Халатного дежурного уволили, он пытался восстановиться на службе через суд, но потерпел неудачу, сообщало издание «Прецедент».

Ранее НГС рассказывал историю женщины, пострадавшей от рук домашнего тирана. Она писала заявления, но полиция не реагировала, пока он не избил сожительницу до полусмерти.

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