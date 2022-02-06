Писала заявления на домашнего тирана: полиция не реагировала, пока не избил до полусмерти

Менеджер тюменского ресторана несколько месяцев назад рассталась со своим любовником Александром. Женщина сама прекратила отношения, но ее бойфренд не был с этим согласен. По словам друзей Ирины, он преследовал возлюбленную. Александр был настолько настойчивым, что Ирине пришлось даже временно жить у коллег. Она не раз обращалась в полицию, но безрезультатно. Дело завели лишь после общественного резонанса. Утром 2 февраля Александр подкараулил Ирину у дома и избил. Женщину доставили в больницу с переломами: у нее разбиты лицо, нос. Александра объявили в розыск, и оказалось, что Ирина может быть не единственной жертвой.
Репортаж Анастасии Малышкиной — попытка понять, как жертвам насилия добиться помощи в борьбе с тиранами и почему дело о маниакальном преследовании закрутилось только после того, как на историю обратил внимание губернатор.
Ломился через служебный вход на работу, угрожал убить и вывозил в лес
Коллеги из ресторана, в котором работает Ирина, говорят, что она хороший, ответственный сотрудник. Но однажды она просто не вышла на смену, дозвониться до нее не получалось. По отслеживанию геолокации стало понятно, что женщина находится далеко за городом. Как оказалось, в лес Ирину против ее воли увез бывший возлюбленный Александр. Что было в лесу с Ириной — неизвестно, но тогда она вернулась без побоев.
По словам коллег, после этого случая началась череда преследований. Любовник устраивал дебош в ресторане, караулил Ирину возле работы, неоднократно угрожал расправой. Однажды он вломился в ресторан «Счастье» через служебный вход и сломал дверь. Об этом говорят сотрудники заведения. По их словам, тогда они вызывали полицию, с дебоширом правоохранители поговорили, но дело не завели. Спустя некоторое время Александр подкараулил Ирину возле дома и избил до полусмерти. После этого случая коллега пострадавшей Мария Даркова выложила пост в «Инстаграме» с просьбой обратить внимание на проблему. Также она обвинила полицию в бездействии.
— Он приходил сюда, он ее искал, караулил, выслеживал, где она живет, поступали угрозы по телефону. Она сменила место жительства и так далее. Сколько это длится, я не знаю, но с 10 января регулярно. Он появился в нашем заведении, выбил дверь в поисках Ирины, зашел через служебный вход. В этот же день человек приехал на наше мероприятие корпоративное в Кулигу. Он даже за городом ее нашел. Я знаю, что она писала заявление 10 числа и 20 числа. Минимум два заявления, о которых я знаю, они существуют, — рассказала Мария Даркова, директор ресторана «Счастье».
После публикации информации об Ирине в соцсетях Марии написали еще три девушки, которые, по ее словам, тоже пострадали от Александра.
— Мне вчера написали еще три девочки, которые пострадали от этого же человека. Я разглашать их имена не буду, но там серьезные ситуации. По отдельности писали девушки на него заявления, насколько мне известно. Просто никто их не объединял. Вот только благодаря этому случаю сейчас, наверное, следственные органы, прокуратура, полиция возьмут на контроль и каким-то образом объединят дела в одно, — объяснила директор ресторана.
Сейчас Ирина лежит в больнице. Коллеги собирают деньги для ее семьи.
— Сейчас у Ирины состояние тяжелое. Она проходит лечение. Мы с сотрудниками организуем сбор средств, так как Ирина — единственный кормилец в семье. В сборе примет участие наша команда и другие рестораны, — делится Мария Даркова.
«Из-за телефонного разговора ломал вещи»
Александр, которого обвиняют в избиении Ирины, приехал из Белоруссии. В Тюмени он живет несколько лет, работает прорабом на стройке. Родные Ирины говорят, что его уже однажды депортировали из России. Но он вернулся. Здесь у него завязались отношения с Ириной, которые она вскоре пожелала прервать.
Сама она, по словам близких, про проблемы в личной жизни говорить не любила — такой характер. О том, что бывший сожитель преследовал ее и угрожал, родные узнали от коллег.
— Ирина не рассказывает нам ничего никогда. Всё в себе держит. Она такой человек. Она не пьет, не курит, не мотается где попало. Работа, дом, работа. Мы узнали о случившемся, когда про это написали девочки с ее работы, — рассказала родственница Ирины.
Однажды близкие слышали, как женщина разговаривает с Александром.
— Он агрессивный. Из-за простого телефонного разговора мог разозлиться, наорать, сломать вещи. У него постоянного места жительства не было. Мотался из квартиры в квартиру, — делятся близкие пострадавшей.
В последнее время Александр жил в хостеле. Незадолго до случившегося он съехал. Администратор гостиницы не раз с ним сталкивалась. Но говорит, что пьяным его не видели, в целом был спокойным человеком.
— Не сказала бы, что агрессивный. Ну нагловатенький. Мог выехать не в 12 часов, как положено, а в 5 вечера и не заплатить. Когда в последний раз был, я ему сказала: «Всё. Или оплачивайте долг, или чтобы не заселялся». Он зашел только помыться, сунул мне 100 рублей и ушел. Я аж растерялась, — рассказала администратор.
Наконец завели дело
После того как пост Марии Дарковой разлетелся по соцсетям, на проблему отреагировал губернатор. Он пообещал, что силовики возьмутся за дело.
— Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу они тоже увидели эту историю и уже ей занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро, — пообещал Александр Моор.
Сейчас в полиции возбудили уголовное дело в отношении домашнего боксера по части 1 статьи 111 УК РФ.
Александр продолжает скрываться. По городу распространяется ориентировка на него. Судя по данным полиции, он был дважды судим за повреждение имущества и нарушение неприкосновенности частной жизни.
Тем временем Следственный комитет начал проверку действий полицейских, которые оперативно не отреагировали на заявления Ирины.
— Как следует из СМИ, исчерпывающие меры реагирования по фактам угроз сотрудниками правоохранительных органов приняты не были. По данному факту в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указали в СК РФ по Тюменской области.
Адвокат Максим Покатов рассказал редакции 72.RU о том, что грозит Александру.
— В данном случае, насколько я понимаю, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания — до 8 лет лишения свободы, — говорит адвокат. — Уголовные дела по такой категории преступлений возбуждаются вне зависимости от воли потерпевшего — ему не надо писать заявление. Если бы девушке причинили легкий или средней тяжести вред здоровью, то в таком случае нужно заявление потерпевшего, что является поводом для возбуждения уголовного дела.
Тот факт, что подозреваемый может являться гражданином Белоруссии, никак не влияет на подсудность — судить его должны по месту совершения преступления, то есть в Тюмени. А после освобождения, если ему назначат реальный срок, отправят на родину.
Почему терпят насилие в доме
Психолог общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер составил психологический портрет Александра и отметил, что в таких случаях важна быстрая реакция полиции — по-другому тирана не остановить:
— Четко была выражена позиция — женщина была не рада. Вероятно, предполагаемый преступник имеет определенный психологический склад, у него проблемы, видимо, с системами торможения своих агрессивных действий. Человек не владеет собой. Он всегда хочет оставаться в ситуации доминирующим. Такой своеобразный насильник, который не знает, как выражать свое несогласие с изменяющимися ситуациями. «Если не со мной, значит ни с кем», — такое есть выражение.
Вопрос с мужчинами, которые терроризируют женщин после расставания, периодически всплывает. Видимо, в разных регионах на это реагируют по-разному. Последние несколько лет на заявления об угрозах, даже когда действий еще нет, стали реагировать вплоть до возбуждения уголовных дел. Тоже после некоторых ситуаций, когда все предупреждали, а полиция говорила: «Так нету же ничего», и происходили трагичные ситуации. После этого, например, дела сдвинулись в Петербурге: начали возбуждать уголовные дела по факту угроз. То есть всем стало понятно, что играться опасно. По-другому насилие не остановить, — объяснил Леонид Армер.