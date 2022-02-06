Писала заявления на домашнего тирана: полиция не реагировала, пока не избил до полусмерти

— Он приходил сюда, он ее искал, караулил, выслеживал, где она живет, поступали угрозы по телефону. Она сменила место жительства и так далее. Сколько это длится, я не знаю, но с 10 января регулярно. Он появился в нашем заведении, выбил дверь в поисках Ирины, зашел через служебный вход. В этот же день человек приехал на наше мероприятие корпоративное в Кулигу. Он даже за городом ее нашел. Я знаю, что она писала заявление 10 числа и 20 числа. Минимум два заявления, о которых я знаю, они существуют, — рассказала Мария Даркова, директор ресторана «Счастье».



После публикации информации об Ирине в соцсетях Марии написали еще три девушки, которые, по ее словам, тоже пострадали от Александра.



— Мне вчера написали еще три девочки, которые пострадали от этого же человека. Я разглашать их имена не буду, но там серьезные ситуации. По отдельности писали девушки на него заявления, насколько мне известно. Просто никто их не объединял. Вот только благодаря этому случаю сейчас, наверное, следственные органы, прокуратура, полиция возьмут на контроль и каким-то образом объединят дела в одно, — объяснила директор ресторана.

