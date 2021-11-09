Полицейский предстанет перед судом в Новосибирске: он отпустил домой мужчину, который позже убил свою жену

В Бердске будут судить 30-летнего экс-полицейского, который весной отпустил мужчину, угрожавшего убить свою жену. В итоге домашний тиран выполнил свои угрозы.

Сотрудника полиции обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили в Следственном комитете, 28 марта этого года обвиняемый заступил на службу как помощник оперативного дежурного. Ночью с 28 на 29 марта в отдел доставили мужчину, который угрожал убить свою жену. Вскоре мужчину отпустили «в связи с отсутствием оснований для задержания».