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Полицейский предстанет перед судом в Новосибирске: он отпустил домой мужчину, который позже убил свою жену

Сотрудника полиции обвиняют в халатности

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В Бердске будут судить полицейского, который отпустил домашнего тирана

В Бердске будут судить 30-летнего экс-полицейского, который весной отпустил мужчину, угрожавшего убить свою жену. В итоге домашний тиран выполнил свои угрозы.

Сотрудника полиции обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили в Следственном комитете, 28 марта этого года обвиняемый заступил на службу как помощник оперативного дежурного. Ночью с 28 на 29 марта в отдел доставили мужчину, который угрожал убить свою жену. Вскоре мужчину отпустили «в связи с отсутствием оснований для задержания».

— Спустя несколько часов в дежурную часть отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в квартире, откуда ранее доставлялся указанный гражданин, слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи, — сообщили следователи.

По версии следствия, полицейский не отреагировал на сообщение и не предпринял никаких мер.

— В результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем, — рассказали в СК.

Во время следствия полицейский не признал вину.

— Следователями допрошено множество свидетелей, изъяты и осмотрены аудио- и видеозаписи из дежурной части, проведен ряд следственных экспериментов, которые показали в том числе, что в случае своевременной реакции дежурного на поступившее сообщение сотрудники полиции могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трех минут, что могло спасти женщине жизнь, — добавили следователи.

В ближайшее время дело поступит в суд.

Трагедия в Бердске произошла весной. В одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп 29-летней женщины, в убийстве подозревают ее супруга. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену.

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