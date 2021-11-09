Полицейский предстанет перед судом в Новосибирске: он отпустил домой мужчину, который позже убил свою жену

В Бердске будут судить полицейского, который отпустил домашнего тирана
В Бердске будут судить 30-летнего экс-полицейского, который весной отпустил мужчину, угрожавшего убить свою жену. В итоге домашний тиран выполнил свои угрозы.
Сотрудника полиции обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Как сообщили в Следственном комитете, 28 марта этого года обвиняемый заступил на службу как помощник оперативного дежурного. Ночью с 28 на 29 марта в отдел доставили мужчину, который угрожал убить свою жену. Вскоре мужчину отпустили «в связи с отсутствием оснований для задержания».
— Спустя несколько часов в дежурную часть отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в квартире, откуда ранее доставлялся указанный гражданин, слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи, — сообщили следователи.
По версии следствия, полицейский не отреагировал на сообщение и не предпринял никаких мер.
— В результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем, — рассказали в СК.
Во время следствия полицейский не признал вину.
— Следователями допрошено множество свидетелей, изъяты и осмотрены аудио- и видеозаписи из дежурной части, проведен ряд следственных экспериментов, которые показали в том числе, что в случае своевременной реакции дежурного на поступившее сообщение сотрудники полиции могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трех минут, что могло спасти женщине жизнь, — добавили следователи.
В ближайшее время дело поступит в суд.
Трагедия в Бердске произошла весной. В одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп