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СрочноЗадержали зарезавшего 17-летнюю девушку
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Парня, зарезавшего 17-летнюю девушку на дороге, задержали — возбуждено уголовное дело

Подозреваемого везут в отдел

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Убийство попало на камеру видеорегистратора

Убийство попало на камеру видеорегистратора

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Задержан мужчина, который напал на 17-летнюю девушку и зарезал ее на дороге. Об этом корреспонденту НГС сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Подозреваемый задержан, его везут в отдел, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство». Подробности следователи обещали сообщить позднее.

Убийство попало на камеру видеорегистратора. Оно произошло в ночь на 27 июля.

Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», погибшей было 17 лет. На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.

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