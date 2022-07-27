Парня, зарезавшего
17-летнюю девушку на дороге, задержали — возбуждено уголовное дело
Подозреваемого везут в отдел
Задержан мужчина, который напал на
— Подозреваемый задержан, его везут в отдел, — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по
Убийство попало на камеру видеорегистратора. Оно произошло в ночь на 27 июля.
Как сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black», погибшей было 17 лет. На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывают на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.