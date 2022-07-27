«Нанес ей не менее 15 ударов ножом»: следователи раскрыли подробности жестокого убийства 17-летней девушки

Следователи рассказали подробности задержания 27-летнего подозреваемого в жестокой расправе над 17-летней девушкой в Новосибирске. Ее зарезали ночью на дороге на улице Лесосечной в Советском районе. Убийцей мог быть ее 27-летний парень, который, по словам знакомых был очень ревнив и поднимал на девушку руку.



— Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.