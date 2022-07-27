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Убили 17-летнюю девушку

«Нанес ей не менее 15 ударов ножом»: следователи раскрыли подробности жестокого убийства 17-летней девушки

Жестокая расправа попала на видео

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Убийцей мог быть ее 27-летний парень, который, по словам знакомых <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2022/07/27/71519429/" class="_" target="_blank">был очень ревнив и поднимал на девушку руку</a>

Убийцей мог быть ее 27-летний парень, который, по словам знакомых был очень ревнив и поднимал на девушку руку

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Следователи рассказали подробности задержания 27-летнего подозреваемого в жестокой расправе над 17-летней девушкой в Новосибирске. Ее зарезали ночью на дороге на улице Лесосечной в Советском районе. Убийцей мог быть ее 27-летний парень, который, по словам знакомых был очень ревнив и поднимал на девушку руку.

— Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали следователи совместно с полицией в Ленинском районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний мужчина. В настоящее время с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, — добавили в ведомстве.

Жестокая расправа попала на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На ролике видно, что мужчина сначала преследует девушку, потом догоняет ее, опрокидывает на землю. Затем он достает нож и наносит как минимум 13 ударов в грудь и живот.

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