НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

ю-з.

 748мм 51%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,65
EUR 98,58
Реклама

СРОЧНО

Продолжаются поиски трех пропавших девочек

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Проблемы с «китайцами»
Что с выпускными
Перестрелка во дворе
Делают город круче
Нападения на иностранцев
Врачи о главных проблемах
Запрет на мини-квартиры
НГС в Telegram
Происшествия «Ирочка еще в реанимации»: жена новосибирского гимнаста Ивана Стретовича потеряла ребенка при родах — за ее жизнь борются врачи

«Ирочка еще в реанимации»: жена новосибирского гимнаста Ивана Стретовича потеряла ребенка при родах — за ее жизнь борются врачи

Спортсмен публично заявил о трагедии в своей семье

263
Написать комментарий
На фото — Иван Стретович с супругой Ириной

Новосибирский гимнаст, призер Олимпийских игр и чемпион мира Ивана Стретовича заявил о трагедии в своей семье. Оказалось, что накануне у него умерла бабушка, кроме того его жена потеряла сына при родах, а сама оказалась в реанимации. Об этом спортсмен рассказал в сториз в своем instagram*(деятельность запрещена на территории РФ).

— 20 мая. Я потерял бабушку утром. И при родах сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я не знаю. Я лежу на полу, пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь чтобы ее спасли. У меня отнимаются руки. Молитесь за мою Ирочку, — сообщил спортсмен в сториз.

Молодой человек опубликовал истории, где рассказал о том, что случилось в его семье

В этих историях гимнаст записал на видео себя. Иван выглядел растерянным и напуганным. Затем на его странице вышли несколько текстовых сториз, где он благодарил всех тех, кто молился за его супругу.

— Этот день убил меня. Надо как-то жить дальше, — отметил Иван.

Сегодня, 21 мая, он сообщил, что супруга его находится в больнице.

— Ирочка еще в реанимации, ей будут переливать кровь. Состояние стабильное, держится моя любимая, — сообщил Иван Стретович.

Иван Стретович родился 6 октября 1996 года в Новосибирске. Российский гимнаст. Серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в командном многоборье. Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победитель и многократный призер Европейского молодежного Олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта России.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Смерть Гимнаст Стертович
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

O-Ladnay,  50

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Nata,  47

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление