«Ирочка еще в реанимации»: жена новосибирского гимнаста Ивана Стретовича потеряла ребенка при родах — за ее жизнь борются врачи

Новосибирский гимнаст, призер Олимпийских игр и чемпион мира Ивана Стретовича заявил о трагедии в своей семье. Оказалось, что накануне у него умерла бабушка, кроме того его жена потеряла сына при родах, а сама оказалась в реанимации. Об этом спортсмен рассказал в сториз в своем instagram*(деятельность запрещена на территории РФ).