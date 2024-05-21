«Ирочка еще в реанимации»: жена новосибирского гимнаста Ивана Стретовича потеряла ребенка при родах — за ее жизнь борются врачи

Новосибирский гимнаст, призер Олимпийских игр и чемпион мира Ивана Стретовича заявил о трагедии в своей семье. Оказалось, что накануне у него умерла бабушка, кроме того его жена потеряла сына при родах, а сама оказалась в реанимации. Об этом спортсмен рассказал в сториз в своем instagram*(деятельность запрещена на территории РФ).
— 20 мая. Я потерял бабушку утром. И при родах сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я не знаю. Я лежу на полу, пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь чтобы ее спасли. У меня отнимаются руки. Молитесь за мою Ирочку, — сообщил спортсмен в сториз.
В этих историях гимнаст записал на видео себя. Иван выглядел растерянным и напуганным. Затем на его странице вышли несколько текстовых сториз, где он благодарил всех тех, кто молился за его супругу.
— Этот день убил меня. Надо как-то жить дальше, — отметил Иван.
Сегодня, 21 мая, он сообщил, что супруга его находится в больнице.
— Ирочка еще в реанимации, ей будут переливать кровь. Состояние стабильное, держится моя любимая, — сообщил Иван Стретович.
Иван Стретович родился 6 октября 1996 года в Новосибирске. Российский гимнаст. Серебряный призер Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в командном многоборье. Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победитель и многократный призер Европейского молодежного Олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта России.
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