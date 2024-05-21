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Происшествия Тело запуталось в сетях: в Новосибирской области утонули два рыбака — поиски одного из них продолжаются

Тело запуталось в сетях: в Новосибирской области утонули два рыбака — поиски одного из них продолжаются

Трагедия произошла в Татарском районе

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Тело рыбака достали из водоема

В Татарском районе Новосибирской области утонули два рыбака. Спасатели нашли тело одного из них, поиски второго продолжаются.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе НСО, трагедия произошла вблизи деревни Чаны-Сакан, в озере Хохчено во время рыбалки утонули двое мужчин.

— Спасатели Чановского отряда при обследовании акватории озера обнаружили тело одного рыбака, запутавшегося в сети, тело доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Дальнейший поиск результата не дал, — сообщили спасатели.

В этот же день сотрудники искали мужчину в Искитимском районе. 35-летний местный житель села Новососедово ушел за грибами 18 мая и не вернулся. Спасатели вместе с волонтерами обследовали территорию, но никого не нашли.

Аварийно-спасательная служба напоминает, что граждане выходят на лодках рыбачить, при этом не соблюдают технику безопасности. Чаще всего лодки опрокидываются и рыбаки падают в воду в момент забрасывания сетей, при установке или снятии снастей. Выпасть также можно в момент вставания и пересаживания.

Спасатели сообщают, что необходимо соблюдать меры безопасности, а если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, позвоните по телефону: 112.

Если вы знакомы с погибшим, свяжитесь с редакцией НГС
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Недавно на Обском водохранилище погиб рыбак — он выехал на мотобуксировщике на хрупкий лед.

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