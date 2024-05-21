Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов: его подозревают в мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей агентство не приводит.
Попова отстранили от командования 58-й армией в 2023 году, которая тогда принимала участие в боевых действиях на запорожском направлении СВО. Депутат Госдумы Андрей Гурулев публиковал в своем Telegram-канале обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор говорил, что у него возникла «ситуация сложная со старшим начальством», в которой он не стал «малодушничать» и «назвал вещи своими именами».
В сентябре 2023 года 58-й армии было присвоено почётное наименование «гвардейская» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях.
Ранее в течение месяца были арестованы два высокопоставленных военных. 23 апреля по подозрению в получении взятки задержали замминистра обороны Тимура Иванова, курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс. Суд отправил его под арест. 14 мая по подозрению в получении взятки был арестован начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (ранее возглавлял 8-е управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами службы защиты государственной тайны).