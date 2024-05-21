«В роддомах нет даже воды»: акушерка уехала из России, чтобы принимать роды в Африке. Она в шоке от того, что увидела

Екатерина учит африканских коллег технологиям ведения родов Источник: фото предоставлены героиней публикации











Екатерина Глок — 44-летняя мама восьмерых детей. А еще она акушерка по призванию. Много лет назад Екатерина начинала работать в роддоме маленького хакасского городка — Черногорска. Она так горела своим делом, что совместно с главврачом вывела родильный дом в передовики. Ее фишкой стали новые родовспомогательные технологии. Так, в провинции появилась палата домашнего типа, куда стремились попасть роженицы из всех региональных центров по соседству. Спустя 17 лет Екатерина снова уехала в провинцию — только теперь в африканскую. Она мечтает снизить смертность матерей и младенцев в бедных странах. О приключениях акушерки в Африке читайте в материале наших красноярских коллег из NGS24.RU.

Источник: Алексей Ногинский, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

«Она рожала, а акушерка прыгала у нее на животе»

Сейчас Екатерина называет себя интернациональной акушеркой. Со своими гуманитарными миссиями, большинство из которых она организовывает за свой счет, медик уже побывала в трех бедных африканских странах — Уганде, Камеруне и Конго.

А началось всё с одного видео, после просмотра которого Екатерина поняла, что не может остаться в стороне от того ужаса, что там творится.

— 19 лет назад началась эта история, когда мой маленький сын был на моей груди, а в утробе был мой второй мальчик. Я тогда изучала активное акушерство и посмотрела ролик в интернете о родах в Африке. На этой записи я увидела госпиталь. Но это в их понимании госпиталь, а в нашем понимании это подвал. Грязный подвал, на полу были грязные тряпки, на них лежала женщина. Она рожала, а акушерка прыгала у нее на животе и выдавливала ребенка. И я тогда так ужаснулась этому. Думаю: «Господи, что ж такое! Что они, не умеют роды принимать? Как бы мне хотелось поехать в Африку, обучить этих специалистов, обучить женщин, как нужно рожать», — вспоминает Екатерина.

Так в африканских роддомах выглядят кушетки и гинекологические кресла Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











Ее остановил только младенец на руках и третья беременность. Мечту уехать на Черный континент она лелеяла долгие годы. И даже не предполагала, что почти 20 лет спустя в африканской медицине ничего не поменяется.



«Крысы чуют мясо и носятся под ногами»

Первыми странами, в которых побывала Екатерина, стали Демократическая Республика Конго и Камерун. Вместе с коллегами акушерка выбирала для визита не лучшие роддома, а самые рядовые — в которых рожают простые африканки.

Сразу же бросилось в глаза, что обшарпанные комнаты для диагностики забиты коробками с современным европейским оборудованием. Аппараты, которые передали европейские госпитали в бедные страны, просто пылились, потому что местные специалисты не умели ими пользоваться.

В палатах давно не было ремонта Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











Главврач хакасской республиканской больницы Алексей Тихонович, который тоже приехал с делегацией российских медиков, привез африканцам аппарат УЗИ и научил им пользоваться. Так в роддоме появилась хоть какая-то диагностика беременности.



Тем временем Екатерина работала с местными акушерами. Она ежедневно принимала роды и показывала манипуляции, если возникают проблемы с выходом плода.

— Вы даже не представляете, как в Африке всё ужасающе плохо. То, что здесь видит наш российский специалист, не укладывается в головах. Это полное отсутствие практических знаний, отсюда очень большая смертность, — комментирует она. — Умирает 125 женщин на 100 тысяч родов и 178 младенцев на каждые 100 тысяч. На самом деле это огромные цифры, и, вероятно, статистика неполная. Я как медик знаю, что ее всегда немного занижают. Тем более перед людьми, которые приехали издалека.

Родильные помещения тоже вселили ужас в акушерку. Она сделала несколько записей на камеру своего телефона, посмотреть их можно в коротком видео в начале этой статьи.

Слева — платная палата, справа — палата для пациенток после кесарева сечения Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











— Там царит полная антисанитария. В роддомах отсутствует вода от слова совсем. Ее просто нет. Соответственно, нет возможности обрабатывать руки и поверхности. Родила одна женщина, тут же на это же грязное место кладут другую женщину рожать. А это же передача инфекции. В общем, страшные вещи! — так описывает Екатерина шокировавшую ее обстановку. — Нет вентиляции в родильных залах. Пот течет градом. Огромные крысы под ногами бегают! То есть принимаешь роды, крысы чувствуют либо мясо, либо кровь и прямо носятся под ногами. А потом матери часто спят на полу в роддоме там, где бегают эти крысы.



«Моя миссия — это передача знаний»

На свою первую поездку в Камерун она потратила два миллиона рублей. Делать ремонты, устанавливать вентиляцию, оснащать кабинеты было не на что. Екатерина и ее коллеги сумели привезти только расходные материалы, которые экстренно были необходимы.

Медик сконцентрировалась на других не менее важных вещах — передаче знаний и опыта, которые позволят спасти сотни тысяч материнских и младенческих жизней даже в этих чудовищных условиях.

На изображении справа — операционная Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











— Я рассказываю о физиологии родов и о техниках, которые могут помочь в трудную минуту, — говорит она. — То есть я уже вышла на новый уровень — стала лектором. Сейчас мы в странах Африки полноценно обучаем медицинский персонал: врачей и акушерок. Лично я сейчас преподаю о дистоции плечиков. О том, как справиться с затрудненными родами, как избежать травмирующих манипуляций, чтобы оставались живы дети и их матери.

В ближайших планах русской акушерки — отправиться на север Уганды в деревни, где вообще нет никакой цивилизованной медицины. Там здоровьем жителей до сих пор занимаются шаманы, лекари-травники и повитухи.

«В России чудесная медицина и классные специалисты»

В России принято ругать медицину по ОМС, или, как принято говорить, бесплатные больницы. Но всё познается в сравнении. Когда Екатерина впервые попала в африканский роддом, она поняла, что россияне просто не ценят того, что имеют.

— Мне кажется, Африке нужно еще лет 50, чтобы нас догнать, — считает медработник. — Мы даже до конца не осознаём, в каком космосе мы живем. Вот реально космос! И ты можешь ощутить это только тогда, когда побываешь в странах, где этого нет. Где нет никаких условий. Когда понимаешь: «Господи, заболеть здесь — это страшное дело». Просто попасть в такие больницы, в такие условия — страшнее ничего не придумать. И вот тогда ты начинаешь ценить то, что ты имел до этого. Какая у нас чудесная медицина, какие у нас классные специалисты!

Екатерина самостоятельно провела десятки родов в африканских странах Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











При этом Екатерина подчеркивает, что российской медицине тоже есть куда стремиться. А людям, которые выбирают профессию медика, нужно понимать, что на одном профессионализме далеко не уедешь. Нужно чувствовать в себе призвание.



Акушерка показывает местным коллегам, как избежать осложнений при родах Источник: скриншоты из видео, предоставленного героиней публикации











— Рождение нового человека — это очень хрупкий момент в жизни женщины, и в этот момент ее нужно очень поддерживать, помогать, любить ее, верить в нее. Верить, что она с этим справится, что мы как персонал не усугубим ее страдания, а, наоборот, за ручку ее подержим, доброе слово скажем, профессионализм свой проявим. Это первое, что нужно сделать. Мы нередко сталкиваемся вообще в медицине с хамским отношением, с причинением боли. Иногда это неосознанно, конечно, делает специалист, но тем не менее все эти моменты нужно искоренять.

Ваши роды — ваша ответственность

При этом Екатерина считает, что от настроя и самоподготовки роженицы зависит очень многое. К процессу родов женщина должна готовиться заранее и не обвинять во всех проблемах медицинскую бригаду.

— Мамы, которые не желают готовиться к родам, ничего не хотят узнавать, думают, что приедут в роддом и там их всему научат, должны понимать, что такого не будет. Нужно заранее подходить ответственно к самому важному дню в своей жизни. От того, как вы родите, будет зависеть и ваше здоровье, и здоровье ребенка. Ни в коем случае маме нельзя перекладывать ответственность на врачей: типа вот они такие плохие, плохо приняли роды. А что для этого сделала ты сама? — задается вопросом акушерка.

Екатерина — противница традиционных родов на спине. Она считает, что самое лучшее для женщины — родить так, как чувствует ее тело.

В России тоже до сих пор используются травмирующие методики высвобождения плода Источник: NGS24.RU











— Одной женщине подходят водные роды. Ей это может быть в кайф: и легко, и мягко, и для ребенка замечательно. Другую женщину даже звук воды, плеск воды раздражает. И такую женщину запихнуть в воду будет очень неправильно. Этой женщине, может быть, подойдут, например, роды на стульчике или роды в положении на боку или на корточках. Вот я сторонник того, чтобы давать женщине свободу. Как ее тело просит и что она хочет, так она и должна рожать. Тогда ее роды пройдут самым лучшим образом, — говорит акушерка.



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