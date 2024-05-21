Назван размер самой крупной взятки в Новосибирске — кто ее получил

Прокуратура Новосибирской области раскрыла данные о размере самой крупной взятки в регионе, которая была выявлена в 2024 году. Информацию ведомство предоставило в ответ на запрос НГС.

В прокуратуре рассказали, что с начала 2024 года правоохранительными органами было выявлено 45 фактов получения и дачи взяток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактов получения и дачи взяток выявлено меньше, но насколько — в прокуратуре не сообщили. Размер самой крупной взятки в 2024 году — 12 миллионов рублей.

