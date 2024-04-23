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Криминал Врио руководителя отдела налоговой инспекции задержали в Новосибирске: речь может идти о 12-миллионной взятке

Врио руководителя отдела налоговой инспекции задержали в Новосибирске: речь может идти о 12-миллионной взятке

Предполагается, что его поймали при получении 5 миллионов

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Задержанный занимался проверкой закнодательства о налогах

В Новосибирске задержали исполняющего обязанности руководителя одного из отделов налоговой инспекции по региону. Информацию об этом подтвердил источник НГС.

Как сообщает источник НГС, сотрудники ФСБ и отдел собственной безопасности УФНС заподозрили задержанного в крупной взятке. Речь может идти о 12 миллионах рублей, подозреваемого, вероятно, взяли при получении 5 миллионов рублей. В обмен мужчина обещал не проводить проверку организации.

По данным НГС, задержанный занимался проверкой соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе деклараций и других документов.

Недавно у министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.

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