Врио руководителя отдела налоговой инспекции задержали в Новосибирске: речь может идти о 12-миллионной взятке

В Новосибирске задержали исполняющего обязанности руководителя одного из отделов налоговой инспекции по региону. Информацию об этом подтвердил источник НГС.
Как сообщает источник НГС, сотрудники ФСБ и отдел собственной безопасности УФНС заподозрили задержанного в крупной взятке. Речь может идти о 12 миллионах рублей, подозреваемого, вероятно, взяли при получении 5 миллионов рублей. В обмен мужчина обещал не проводить проверку организации.
По данным НГС, задержанный занимался проверкой соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе деклараций и других документов.
Недавно у министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.