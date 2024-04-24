Новосибирский налоговик арестован по делу о взятке на 12 миллионов

В Кировском районном суде Новосибирска арестовали 30-летнего врио руководителя отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 Расифа Ибрагимли. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 ук рф).
⁃ Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Ибрагимли Расифа Вагиф оглы на 1 месяц и 30 суток, — заявила судья Елена Бурдукова.
О задержании Ибрагимли стало известно накануне. По версии следствия, налоговик договорился с руководителем коммерческой организации на получение взятки в размере 12 млн рублей. Со своей стороны Ибрагимли должен был подтасовать результаты камеральной проверки в интересах бизнесмена. Согласно материалам дела, налоговик получил один транш в размере 5 млн рублей.
Расследование дела продолжается.