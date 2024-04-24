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Криминал Новосибирский налоговик арестован по делу о взятке на 12 миллионов

Новосибирский налоговик арестован по делу о взятке на 12 миллионов

Расима Ибрагимли отправили в СИЗО на время расследования

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Расиф Ибрагимли проведет в СИЗО два месяца

В Кировском районном суде Новосибирска арестовали 30-летнего врио руководителя отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 Расифа Ибрагимли. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 ук рф).


⁃ Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Ибрагимли Расифа Вагиф оглы на 1 месяц и 30 суток, — заявила судья Елена Бурдукова.

О задержании Ибрагимли стало известно накануне. По версии следствия, налоговик договорился с руководителем коммерческой организации на получение взятки в размере 12 млн рублей. Со своей стороны Ибрагимли должен был подтасовать результаты камеральной проверки в интересах бизнесмена. Согласно материалам дела, налоговик получил один транш в размере 5 млн рублей.

Расследование дела продолжается.

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