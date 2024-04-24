Новосибирский налоговик арестован по делу о взятке на 12 миллионов



⁃ Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Ибрагимли Расифа Вагиф оглы на 1 месяц и 30 суток, — заявила судья Елена Бурдукова.



О задержании Ибрагимли стало известно накануне. По версии следствия, налоговик договорился с руководителем коммерческой организации на получение взятки в размере 12 млн рублей. Со своей стороны Ибрагимли должен был подтасовать результаты камеральной проверки в интересах бизнесмена. Согласно материалам дела, налоговик получил один транш в размере 5 млн рублей.



Расследование дела продолжается.

