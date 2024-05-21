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Дороги и транспорт «Бордюр, бетон и старый асфальт»: участок возле пединститута завалили стройотходами — что говорят на это в мэрии

«Бордюр, бетон и старый асфальт»: участок возле пединститута завалили стройотходами — что говорят на это в мэрии

Подрядчик отмечает, что по ночам мусор вывозят

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Новосибирец обеспокоен состоянием склона у реки возле пединститута

В районе педагогического института, который расположен на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска, лог и реку завалили строительным мусором.

— Подрядчик, который занимается ремонтом дорожного полотна и прилегающей территории, сваливает бордюр, бетон и старый асфальт, — отметил местный житель.

Стройотходы обнаружили на Выборной

В мэрии сообщили, что подрядная организация, ремонтирует автодорогу по программе «Безопасные качественные дороги» - «Новосибирскавтодор». Подрядчик увозит отходы на собственную производственную базу.

— На земельных участках, согласованных с Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска, возможно временное складирование строительного мусора и строительных материалов с последующим восстановлением благоустройства, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В мэрии заявили, что проверили указанные читателем места - мусора там уже не было.

В АО «Новосибирскавтодор» НГС подтвердили: подрядчик ведет комплексный ремонт автодороги с усовершенствованным типом покрытия по улице Выборной по проекту БКД. Администрация города согласовала подрядчику территорию для временного размещения строительного мусора недалеко от здания по адресу улица Выборная, 122/2а.

— Там же расположены строительные вагончики для инвентаря и инструмента. Строительный мусор складываем во время дневной смены на временной строительной площадке, а ночью вывозим в специализированное место, чтобы не мешать дорожному движению. После окончания работ уберем территорию и рекультивируем временную площадку, озеленим землю рядом с тротуарами и дорожным камнем, — сообщили в компании.

По данным «Контур. Фокус», АО «Новосибирскавтодор» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске в 1995 году. Держатель реестра акционеров АО — ОАО «Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр». Генеральный директор — Анатолий Воробьев. По данным на 2023 год, компания заработала 19,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 863,7 миллиона рублей. Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания специализируется на ремонте дорог в Новосибирске, и чаще в области. Из последних выигранных крупных тендеров — ремонт дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области, выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с усовершенствованным типом покрытия по улице Выборной. Цена контракта объекта на Выборной составила 198 724 639,45 рублей.

Подрядчик отметил, что облагородит территорию после выполнения работ

Ранее НГС писал о том, что власти обсуждают новый мусорный полигон. Концессию хотят заключить в мае, но место до сих пор не выбрали.

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