Жара до +36 градусов: в Новосибирске ждут возвращения погодной аномалии — прогноз сервисов

Если прогнозы сбудутся, то загорать можно будет уже в июне Источник: Ольга Бурлаков / NGS.RU











В Новосибирске в июне 2024 года возможно потепление до +36 градусов. Такой прогноз дали прогнозные сервисы. Смотрим, когда именно ждать жары.

Сайт Meteonova предупреждает о том, что в начале месяца, 6 июня, температура поднимется до +32 градусов и продержится на этом уровне три дня. После этого такое потепление возможно в конце месяца с 28 июня по 1 июля.

Дожди возможны в начале месяца Источник: Meteonova.ru











Сайт «У зонта» также прогнозирует жару в Новосибирске с 4 по 8 июня. После этого ожидается похолодание, и уже днем 10 июня температура может составить +15 градусов.

Начало месяца ожидается облачным Источник: U-zonta.ru











По прогнозу сайта RusMeteo, 3 июня в Новосибирске воздух прогреется до +33 градусов, а к 7 июня — до +36 градусов, при этом возможен дождь. 9 июня температура может опуститься до +24 градусов. После этого в июне прогнозируют дневные температуры на уровне +16... +26 градусов.

Во второй половине июня возможно 4 дня дождей подряд Источник: Rusmeteo.net











В прошлом году в Новосибирске в июне была сильная жара. Температура поднималась выше +35 градусов. Синоптики объяснили, может ли ситуация повториться.

Дачникам стоит знать, что даже в июне возможны заморозки, способные повредить рассаду. Как спасти растения от возвратных заморозков — читайте в материале НГС.