Россия начала учения с нестратегическим ядерным оружием: главные новости за 21 мая

О подготовке учений с нестратегическим ядерным оружием Минобороны сообщило в начале мая Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 21 мая.



В России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

В Южном военном округе началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны.

— В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, — сообщается в Telegram-канале министерства.

О подготовке этих учений Минобороны сообщило в начале мая, вскоре стало известно, что к ним присоединится Белоруссия, на территории которой с 2023 года размещено российское нестратегическое ядерное оружие.



Суд признал 77-летнего физика виновным в Госизмене

Суд признал виновным в государственной измене 77-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат Анатолия Маслова Ольга Динзе сообщила порталу NGS.RU, что защита планирует обжаловать приговор в установленные сроки.

Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Гособвинение запрашивало для 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Сам физик в последнем слове заявил о своей невиновности и просил суд о снисхождении.

Бывшего командующего 58-й армией арестовали по делу о мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом 21 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Адвокат Сергей Буйновский сообщил РБК, что расследование проходит уже 8 месяцев. Он утверждает, что у следствия на сегодняшний день нет доказательств вины Попова, а сам генерал-майор не признает вину ни в каких противоправных деяниях.

Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года, она тогда принимала участие в боевых действиях на запорожском направлении СВО. Сам он тогда говорил, что у него «возникла ситуация сложная со старшим начальством». Вскоре после этого появилась информация, что Попов получил новое назначение и должен был отправиться служить за границей, однако куда именно, не уточнялось.

Суд признал маньяка Спесивцева виновным еще в 15 убийствах

Кемеровской областной суд рассмотрел материалы дела, начатого 28 лет назад после обнаружения останков тел в реке Абе в Новокузнецке. Виновным по этому делу признан Александр Спесивцев, который ранее уже был помещен в психиатрический стационар в связи с убийством четырех человек. Теперь удалось доказать его причастность к убийству еще 15 человек.

Пресс-служба прокуратуры региона уточняет, что убийства с особой жестокостью Спесивцев совершал с марта по сентябрь 1996 года, порой он издевался над жертвами и насильно их удерживал в своей квартире. Среди его 15 жертв — 11 несовершеннолетних.



Электронная повестка станет причиной для отказа в выдаче загранпаспорта

МИД РФ подготовило проект приказа, согласно которому основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать размещение повестки в реестре направленных (врученных) повесток. Таким образом, для гражданина устанавливается запрет на выезд из РФ до того, пока он не явится по повестке в военный комиссариат. В пояснительной записке к проекту говорится, что в нем учтены изменения, которые произошли в действующем законодательстве.