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Наука подробности «Все расходы берут на себя»: новосибирских онкологов приглашают в бесплатную московскую школу — начало занятий в сентябре

«Все расходы берут на себя»: новосибирских онкологов приглашают в бесплатную московскую школу — начало занятий в сентябре

Подать заявки в «Школу научных исследований для молодых онкологов» можно уже сейчас

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Молодые ученые могут начать собственные исследования

Начался прием заявок в бесплатную «Школу научных исследований для молодых онкологов», которая пройдет в сентябре в Москве. Проект придумала некоммерческая организация РакФонд.

Первую «Школу» организовали в 2022 году накануне Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля, сообщает пресс-служба организации.

— В этом году «Школа» пройдет в столице c 11 по 14 сентября. Все расходы по проживанию и питанию участников на время учебы берет на себя РакФонд. Это инвестиции в наше будущее. На лекциях и консультациях российские и международные специалисты в онкологии, медицинской статистике и клинических исследованиях поделятся знаниями и опытом с молодыми коллегами, – объяснила директор РакФонда Юлия Атаманюк.

Для молодых врачей пройдет интенсивное обучение основам подготовки протоколов собственных исследований, организации и проведения исследований от дизайна и построения гипотезы до обработки данных и публикации результатов работы. Особое внимание уделят практическим разборам и доработке протоколов исследований.

Во время обучения его участники будут готовить и дорабатывать протокол собственного исследования. Помогать им будут первые лица НМИЦ онкологии им. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии им. Петрова. Финальные протоколы представят экспертному жюри для участия в конкурсном отборе на финансирование, которое обеспечит РакФонд.

Поддержку проекту отказывает Фонд президентских грантов. Партнер Школы — Российское общество клинической онкологии (RUSSCO). Прием заявок уже начался, и продлится до 31 июля. Принять участие в «Школе» могут ученые-онкологи в возрасте до 45 лет, которые ведут или планируют вести научные исследования в области онкологии. Заявить об участии можно на сайте rakfond-shkola.ru.

В 2022 году грант на 500 тысяч рублей получила Мария Беркут, хирург-онколог, научный сотрудник отделения онкоурологии НМИЦ онкологии им. Петрова из Санкт-Петербурга. Сейчас она работает над проектом «Мультицентровое исследование антибиотикопрофилактики инфекционных осложнений при цистэктомии в условиях раннего послеоперационного восстановления».

Ранее НГС писал о том, как три девушки-ученые разрабатывают новый метод обнаружения рака легких. Научные сотрудницы показали лабораторию и поделились перспективами революционного проекта.

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