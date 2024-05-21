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Спорт эксклюзив Строительство центра единоборств в Новосибирске подорожало в три раза — когда начнут работы

Строительство центра единоборств в Новосибирске подорожало в три раза — когда начнут работы

В центре планируют построить арену с трибунами на 1,5 тысячи зрителей

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Проект может быть реализован в 2025–2026 годах

Стоимость строительства центра единоборств на улице Аникина в Кировском районе Новосибирска выросла в три раза. Об этом сообщили в министерстве спорта Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

В 2019 году была разработана проектно-сметная документация регионального центра единоборств, в которой стоимость проекта была оценена в 847,5 миллионов рублей.

— На сегодняшний день его прогнозная стоимость составляет порядка 2,5 млрд рублей. Удорожание обусловлено действием инфляционных факторов, ростом стоимости строительных материалов, расценок на выполнение работ и услуг, а также стоимости спортивно-технологического оборудования, — сообщили в министерстве спорта Новосибирской области.

Спортивный центр появится на участке улицы Аникина между СТЦ «Мега» и Бугринской рощей. В нем будет шесть тренировочных залов для занятий по восточным единоборствам, различным видам борьбы и боксу. Также планируется строительство соревновательной арены с трибунами на 1,5 тысячи мест, что позволит использовать площадку для проведения соревнований.

С 2021 по 2023 годы рассматривалась возможность воплотить проект в жизнь через механизм государственно-частного партнерства. С предложением о строительстве выступала компании ООО «Сибирский проект». Из-за финансовой модели проекта было принято решение перенести рассмотрение вопроса о реализации проекта на 2025–2026 годы.

Корреспондент НГС направил запрос в компанию ООО «Сибирский проект», чтобы узнать, возможна ли реализация проекта центра единоборств в более ранние сроки.

В начале апреля стало известно, что строительство Восточного обхода Новосибирска подорожало на полмиллиарда рублей. Ввод первого этапа Восточного обхода запланирован в 2026 году.

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